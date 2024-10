Anielle Franco presta depoimento à PF sobre caso de assédio envolvendo ex-ministro Silvio Almeida

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, prestou depoimento à Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (2), no inquérito que investiga denúncias de assédio moral e sexual cometido pelo ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, enquanto comandava a pasta. O crime será tipificado na investigação como "importunação sexual".

De acordo com o g1, a assessoria de imprensa da ministra informou, antes mesmo do depoimento, que ela não daria entrevista sobre o assunto. Os assessores disseram apenas que ela foi ouvida até cerca de 11h20.

Veja também PontoPoder Número de casos de assédios envolvendo Silvio Almeida cresce no Me Too Brasil País Ex-aluna de Silvio Almeida denuncia ter sido assediada por ele durante graduação: 'Fiquei com medo' País Ex-funcionário que denunciou assédio moral de Silvio Almeida sofre ameaças e pede proteção

Lembre o caso

O ministro Silvio Almeida foi demitido da pasta dos Direitos Humanos após denúncias de assédio sexual serem apresentadas à ONG Me Too Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) considerou insustentável a permanência dele no Governo diante das acusações.

As denúncias de assédio incluíam Anielle Franco, entre as vítimas, embora a ONG Me Too Brasil não tenha confirmado os nomes das denunciantes. Almeida, por sua vez, nega as acusações e busca na Justiça que a ONG preste esclarecimentos sobre as denúncias.

Veja também PontoPoder Ministra Anielle Franco se manifesta oficialmente sobre assédio de Silvio Almeida: 'Não é aceitável' PontoPoder Silvio tentou alegar inocência com mensagens, mas ministros não viram consentimento; veja bastidores

No último 17 de setembro, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que a PF investigue o caso. Por se tratar de assédio sexual, as investigações correm em sigilo.

O Ministério Público do Trabalho em Brasília e a Comissão de Ética Pública da Presidência também apuram as denúncias.