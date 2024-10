'Dia D' do 2º turno em Fortaleza: PT e PDT articulam anúncios de estratégia para esta quinta (10)

Antigos aliados no comando da Prefeitura de Fortaleza, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido dos Trabalhadores (PT) preveem para esta quinta-feira (10) definições de apoios no segundo turno da corrida eleitoral pela cadeira de prefeito da capital cearense.

O PT deve recorrer a personagens que conquistaram votações expressivas na cidade para alavancar o nome de Evandro Leitão. Já o PDT terá que apontar qual conduta será adotada pelos filiados numa eleição polarizada, embora haja, no seio do partido, nomes que já optaram seguir caminhos de maneira individual.

Veja também PontoPoder Em primeira declaração, Sarto diz que vontade das urnas é soberana e ainda discute apoio em 2º turno PontoPoder Evandro retoma campanha nas ruas e aposta em arco de aliança: '2º turno é nova eleição, zera tudo'

Adesão pedetista

O PDT, que ficou de fora da próxima etapa do pleito, discute posições díspares. Nos bastidores, uma ala do partido, que reúne lideranças como os vereadores pedetistas defende o alinhamento ao candidato petista. Outra defende uma adesão ao candidato do Partido Liberal (PL), André Fernandes. Uma terceira opção defendida por parte do quadro é a de neutralidade, deixando os membros livres para apoiarem um dos lados.

Figuras da sigla trabalhista que argumentam pelo apoio a Evandro chegaram a anunciar a decisão nas redes sociais. Uma delas foi Adail Junior, que publicou uma foto em seu perfil no Instagram. No texto que acompanha o registro, o parlamentar afirmou estar “fechado” com o petista. “Sua visão de crescimento a Fortaleza é o que a nossa cidade precisa para continuar avançando”, argumentou o político.

Carlos Mesquita — que apesar de não ter sido reeleito é vice-líder do Governo Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) — marcou presença no Álvaro Weyne, nesta quarta-feira (9), num ato de campanha ao lado de Leitão e de Técio Nunes (Psol) — este último já declarou, numa entrevista coletiva ao lado de correligionários, o seu apoio ao PT.

Nessa terça-feira (8), durante o almoço, um encontro entre membros do diretório municipal do PDT teve como pauta a definição acerca de qual lado a agremiação partidária irá ficar.

Ao PontoPoder, nesta quarta, Didi Mangueira, líder partidário do PDT na Câmara, falou da sua relação com os petistas, mas que precisa “aguardar a decisão e seguir a posição” do seu partido e do prefeito José Sarto.

Ao que garantiu Mangueira, a perspectiva é de que a decisão seja publicizada nesta quinta-feira, após mais uma rodada de conversas dos membros do PDT. “O Roberto (Cláudio) deve estar anunciando aí qual a posição do partido, se vai para um dos lados ou se libera toda a bancada”, disse.

A versão foi confirmada por Renan Colares (PDT), nesta quarta. “A gente vai bater o martelo amanhã, eu espero”, alegou, reforçando que o encontro decisivo irá ocorrer nesta quinta-feira (10) e que a opção será feita por um bloco de pedetistas. Uma reunião com o secretariado foi convocada pela gestão para esse mesmo dia, às 9h30, no Paço Municipal.

Outro líder governista que falou sobre o alinhamento foi o vereador PPCell. Segundo ele, o tema será tratado de maneira pública por ele no último dia útil desta semana. “Sexta-feira (11) eu anuncio o meu candidato a prefeito do segundo turno”, resumiu o parlamentar.

A declaração foi parecida com a de Lúcio Bruno (PDT). Questionado, por mensagem de texto, ele apontou que, ainda não há um ponto comum, mas que, provavelmente até a sexta seria declarado o resultado das tratativas entre os integrantes da legenda.

O prefeito Sarto, por meio de um comunicado publicado nas redes sociais na terça, disse discutir com lideranças do partido sobre o que acreditavam “ser o melhor para os fortalezenses”.

Apesar de ventilada a possibilidade de maneira interna, nenhum dos vereadores do PDT — eleito ou com mandato — falou abertamente sobre um eventual apoiamento a André Fernandes. Indagada sobre uma provável divulgação de novas alianças, a equipe de comunicação do postulante do PL informou que ainda não há uma previsão.

A fim de obter outras informações sobre o assunto, a reportagem procurou o presidente municipal do PDT, Roberto Cláudio (por meio de contato telefônico), assim como também tentou localizar o vereador Carlos Mesquita em seu gabinete na CMFor. Não houve sucesso em ambas as tentativas. O conteúdo será atualizado caso haja uma atualização.

PT terá 'novidades'

O dia da reunião do PDT é o mesmo afirmado pelo PT para tornar públicas as “novidades” para disputar o próximo turno da eleição contra André Fernandes (PL). A informação foi dita pelo próprio postulante ao Palácio do Bispo na coletiva em que houve a adesão dos filiados ao Partido Socialismo e Liberdade (Psol), na tarde de terça.

“Já estou conversando com alguns vereadores que foram reeleitos, algumas lideranças que não foram reeleitas, mas que também querem fazer parte do nosso projeto”, disse Evandro na oportunidade. “Quinta-feira nós devemos estar apresentando já alguns deles, lá no nosso comitê central”, completou.

No mesmo dia, pela manhã, ele já tinha comentado sobre a estratégia, que considera também uma ideia de governabilidade. “Segundo turno é uma nova eleição. Zera tudo. Primeiro, temos que ter humildade de reconhecer que não conseguiremos vencer essas eleições se não tivermos um amplo arco de aliança, [...] ninguém governa sozinho”, iniciou.

Continuando em seguida: “Então a primeira coisa é isso, e nós já estamos fazendo isso, buscando pessoas que queiram se juntar ao nosso projeto, e não se juntar por se juntar, mas por acreditar que realmente esse projeto”.

À reportagem, em condição de anonimato, nomes do PT levantaram a possibilidade da participação da deputada federal Luizianne Lins (PT) na campanha do seu correligionário para o segundo turno da eleição.

Segundo as fontes, Leitão e Lins já teriam falado de maneira breve sobre o apoio e, caso seja acordada sua entrada, a parlamentar estará no mesmo palanque do ex-adversário na disputa interna pela candidatura petista ao longo das próximas semanas.

Legenda: Segundo petistas, a participação de Luizianne na campanha de Evandro está sendo negociada. Foto: Kid Jr.

Integrantes da corrente que Luizianne milita no PT devem se encontrar com ela nos próximos dias para discutirem a aproximação da ex-prefeita com o prefeiturável. Cumprindo obrigações do mandato no Congresso Nacional desde o início da semana, ela retornou a Fortaleza na quarta.

A participação dela era esperada no primeiro turno. Embora houvesse a expectativa na capital, o empenho da partidária se deu em Caucaia, onde Waldemir Catanho (PT), seu aliado, concorreu pelo cargo de prefeito, tendo sido alçado ao segundo turno.

O PontoPoder provocou a assessoria de imprensa de Luizianne e o presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio, em busca de detalhes da negociação. Ambos os lados não responderam aos questionamentos até a publicação desta matéria, que será atualizada no caso de uma eventual devolutiva.

A comunicação do Capitão Wagner (União) também foi questionada sobre a sua tomada de posição no segundo turno. Conforme indicou a assessoria, o candidato derrotado estipulou a segunda-feira (14) como o prazo máximo para sinalizar sua opção de voto.