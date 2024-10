André retoma campanha no 2° turno e comemora apoio de Wagner e pedetistas: 'fará total diferença'

Na primeira agenda de rua na campanha do segundo turno, André Fernandes (PL), candidato à Prefeitura de Fortaleza, celebrou os apoios conquistados para a disputa do 2º turno das Eleições 2024, como o presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner (União), que ficou em 4º lugar na disputa do último domingo (6).

“É um apoio de peso muito importante, estou feliz com essa adesão e eu tenho certeza que fará total diferença” André Fernandes Candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza

O deputado federal promoveu uma caminhada com apoiadores e aliados no bairro Vila Manoel Sátiro, na noite desta sexta-feira (11). Questionado sobre a estratégia para a segunda fase da corrida pelo Paço Municipal, André disse apostar em “continuar ao lado do povo”.

Outros apoios comemorados pelo candidato vêm de vereadores eleitos que compõem a base do prefeito José Sarto (PDT) e outros nomes do partido, como o deputado estadual Antônio Henrique (PDT), que estava no evento. “Fico muito feliz com esse apoio, essa união contra o PT. Nós temos a maioria dos vereadores eleitos. Nós teremos governabilidade”, frisou.

Legenda: André Fernandes (PL) cumpriu agenda de campanha no bairro Vila Manoel Sátiro Foto: Kid Jr.

Durante o seu discurso na agenda de campanha, o parlamentar defendeu, ainda, que não é uma campanha de Lula contra Bolsonaro ou do PL contra o PT. Para ele, o segundo turno é uma batalha dos “mesmos de sempre contra o novo” em Fortaleza.