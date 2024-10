Datafolha Fortaleza: André Fernandes e Evandro Leitão aparecem tecnicamente empatados no 2º turno

A primeira pesquisa Datafolha do segundo turno da eleição pela Prefeitura de Fortaleza mostra os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) tecnicamente empatados na disputa. No levantamento, o postulante do PL aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o petista detém 45% da preferência do eleitorado. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Os eleitores que devem votar em branco ou nulo somam 6%. Não sabem são 2%. A diferença entre André Fernandes e Evandro Leitão é de apenas 2 pontos percentuais, ou seja, empate técnico dentro da margem de erro. O resultado do levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (10).

Veja o resultado da pesquisa estimulada de intenções de voto no 2º turno:

André Fernandes (PL): 47%

Evandro Leitão (PT): 45%

Branco/nulo: 6%

Não sabem: 2%

O nível de confiança da pesquisa é de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-03752/2024. O levantamento, contratado pelo jornal O Povo, foi realizado entre os dias 8 e 9 deste mês e ouviu 826 eleitores.

No levantamento espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, os dois continuam empatados tecnicamente. André Fernandes detém 36% das intenções de voto, enquanto Evandro Leitão tem 32%. Os que disseram votar no 13 somam 7%. Já os que devem votar no 22 são 6%. Os que falaram que vota no PT/candidato do PT são 1%. Outras respostas são 2%. Os que disseram que vão votar em branco ou nulo são 5%. Não sabem são 12%.