Roberto Cláudio deseja 'sucesso' a Evandro, mas diz que fará 'oposição responsável' ao governo do PT

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), que decidiu apoiar a candidatura de André Fernandes (PL) nas Eleições 2024, pronunciou-se nesta segunda-feira (28) sobre a derrota do aliado no pleito e desejou "sucesso" ao petista eleito Evandro Leitão, que assume o Executivo da Capital a partir de janeiro do próximo ano.

Em publicação nas redes sociais, o médico destacou que irá realizar "uma oposição responsável, atenta e crítica ao fraco governo do PT no Ceará" e que estará "vigilante" para que o partido "não promova retrocessos em políticas públicas vitoriosas que foram construídas em nossa capital ao longo dos últimos 12 anos".

Roberto Cláudio iniciou o pronunciamento saudando e parabenizando o recente aliado, o deputado federal André Fernandes. Segundo o ex-prefeito, o candidato do PL exerceu papel de liderança "com muita habilidade" durante o segundo turno, sendo capaz de "agregar apoios, novos horizontes e ideias ao seu projeto". Para Roberto, Fernandes "teve uma excelente performance nos debates e realizou uma linda campanha pelas ruas de Fortaleza".

Veja publicação

Apoio para 'renovação'

Roberto Cláudio anunciou que iria apoiar André Fernandes no 2º turno da disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza no último dia 11 de outubro. "Exatamente por um dos caminhos, no caso o PT do Ceará, ser a certeza de uma fórmula que já deu errado aqui em Fortaleza e que, atualmente, está destruindo nosso Estado, tomei a decisão pessoal de votar no outro caminho, de apoiar André Fernandes", disse o ex-prefeito à época.

Falando em "renovação", RC e Capitão Wagner (União), adversários diretos em 2012, 2016 e em 2022, chegaram a cumprir juntos uma agenda pró-André Fernandes. Para o gestor, a união de dois antigos oponentes representa um esforço para a quebra da “hegemonia” do PT no Ceará.

“Agora é a hora de qualquer divergência colateral ficar de lado pela união para proteger o povo de Fortaleza e para proteger o Ceará de uma hegemonia destrutiva, corrupta e incapaz de responder às necessidades da população cearense e em especial dessa cidade que é a quarta maior capital deste país”, completou Roberto Cláudio.