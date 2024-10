Em campanha, Capitão Wagner e Roberto Cláudio se unem em ato a favor de André: 'renovação'

Adversários diretos em 2012, em 2016 e em 2022, Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT) chegaram juntos a uma agenda pró-André Fernandes (PL), candidato à Prefeitura de Fortaleza, nesta quinta-feira (24), no bairro Barra do Ceará. O “rolezinho”, como definiram, serviu para selar a aliança construída em torno do postulante, que fazia ato de campanha simultâneo do outro lado da cidade, no bairro Bom Jardim.

Na ocasião, ambos falaram em “renovação” e avaliaram a campanha dos dois candidatos à disposição. André disputa as eleições contra Evandro Leitão (PT), ex-aliado de Roberto Cláudio.

“O reforço da chegada do Roberto Cláudio, da equipe de grande parte do PDT e também da nossa chegada, acho que fortalece em virtude da experiência que o Roberto tem, oito anos de prefeito da cidade, a experiência que a gente tem, também, pelas campanhas que a gente disputou, então tenho convicção que a nossa chegada agrega uma novidade à candidatura do André”, declarou Capitão Wagner.

“A gente acredita que o adversário está fragilizado, que não tem condição de participar de um debate. [...] Então eu estou muito convicto de que a melhor candidatura é a do André por tudo que ela representa: a renovação, a mudança com responsabilidade e, acima de tudo, a humildade de buscar líderes da cidade que vão governar junto com ele”, disse, ainda.

Para Roberto Cláudio, a união de dois antigos adversários em prol de André representa um esforço para a quebra da “hegemonia” do PT no Ceará.

“Agora é a hora de qualquer divergência colateral ficar de lado pela união para proteger o povo de Fortaleza e para proteger o Ceará de uma hegemonia destrutiva, corrupta e incapaz de responder às necessidades da população cearense e em especial dessa cidade que é a quarta maior capital deste país”, completou Roberto Cláudio.

Resquícios de 2022

Em sabatina no PontoPoder, Evandro Leitão afirmou que o apoio de Roberto à eleição de André Fernandes no segundo turno parte de um sentimento de “vingança”, devido ao desempenho que o pedetista teve nas urnas em 2022. Naquele ano, o ex-prefeito protagonizou rompimento entre PT e PDT e ficou em terceiro lugar na disputa ao Governo do Estado, atrás de Capitão Wagner e de Elmano de Freitas (PT), que saiu vitorioso.

Roberto rebateu a declaração nesta quinta-feira. “Eu não carrego rancor, eu faço política por convicção, com propósito. Essa turma é que vive de rancor, eles estão fazendo uma campanha de ódio na TV. [...] O PT é a contradição na sua mais pura natureza e essência. É por isso que depois da minha decisão, cada dia que passa, que eu vejo os absurdos estão acontecendo, eu tô cada vez mais convicto que nós temos um lado certo”, devolveu.