Evandro se diz aberto a diálogo com PDT se eleito, mas afasta ponte com Roberto Cláudio: 'Hoje não'

Na reta final de campanha à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) comentou o apoio recebido de parte do PDT no segundo turno e fez projeções para 2025, caso eleito. O petista espera dialogar com a ala que decidiu seguir caminho contrário – com o candidato André Fernandes (PL) – nesta campanha, mas a postura não deve ser a mesma com o ex-prefeito Roberto Cláudio, cujos conflitos se aprofundaram em 2024.

De início, o candidato afirmou que vai observar como “o PDT vai ficar internamente” diante da divisão relacionada ao segundo turno em Fortaleza. Foi o que declarou na sabatina PontoPoder, conduzida pelos jornalistas Jessica Welma e Wagner Mendes nesta quarta-feira (23).

“No que depender de mim, eu sempre tive a disposição de buscar, sentar à mesa e sempre conversar, mas não obtive êxito (no diálogo) nem em 2022, nem agora, no segundo turno, onde eu busquei (o partido), mas, para minha surpresa, parte do PDT terminou indo para o adversário, para o bolsonarismo e alguns outros também ficaram comigo”, comentou.

Questionado se haveria abertura para também contatar o ex-prefeito e presidente municipal da legenda, Roberto Cláudio, Evandro disse que “hoje não” e desabafou sobre a “surpresa” de ver o antigo aliado reforçando a campanha adversária.

“Infelizmente, ele está se alimentando de uma vingança pelo fracasso que teve em 2022, e essa vingança ele termina transmitindo para os seus mais próximos. Eu, simplesmente, me surpreendi muito. Um médico sanitarista… Ele sabe perfeitamente o que aconteceu em 2022. Ele ter aderido, ele estar aí na campanha do adversário, do ‘01 do Bolsonaro’, na linha de frente, muito me admira”, criticou.

O PontoPoder buscou o ex-prefeito Roberto Cláudio por meio da sua assessoria de imprensa para comentar as declarações de Evandro. O espaço está aberto a manifestações.

Elo restabelecido

Evandro também agradeceu o apoio recebido pelo presidente nacional do PDT, o deputado federal André Figueiredo, e lembrou que ambos têm uma relação harmoniosa desde os tempos de escola, apesar de cisão entre os dois partidos em 2022.

“Foi quem me lançou na vida pública, na política partidária. Em 2009, me filei ao PDT pelas mãos do André, minha ficha foi abonada por ele, nós estudamos juntos no mesmo colégio, então eu tenho uma relação com ele anterior à questão política. Fiquei triste quando em 2022 aconteceu aquele sentimento daquele rompimento, porém, respeitando, procurando não misturar as minhas relações pessoais com as minhas relações políticas”, relatou.

Sabatinas PontoPoder

Na última terça-feira (22), o PontoPoder iniciou a rodada de entrevistas com os dois candidatos que disputam o segundo turno das eleições 2024 para a Prefeitura de Fortaleza. As regras, com os dias e os horários das entrevistas, foram apresentadas, acordadas e assinadas com os representantes dos dois candidatos em reunião realizada no último dia 10 de outubro.

Conforme sorteio, a ordem de sabatinas começaria na terça (22) com André Fernandes (PL) e, em seguida, na quarta (23) com Evandro Leitão (PT). André Fernandes (PL) não compareceu à entrevista anteriormente acordada e assinada e, até esta tarde, não enviou atestado médico para uma eventual remarcação.