Evandro promete desconto em IPVA, miniterminal no Castelão e novo polo hoteleiro na Praia do Futuro

Candidato do PT no segundo turno da eleição para a Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão falou sobre propostas para a mobilidade urbana, tributação e turismo durante sabatina realizada nesta quarta-feira (23), pela Verdinha FM. O petista pretende dar um desconto no valor do IPVA cobrado de proprietários de motocicletas de 160 cilindradas, deixando de cobrar a parte do imposto que cabe ao Município. Segundo ele, 50% da parcela do recolhimento do IPVA é da administração da Capital.

A entrevista foi realizada durante o programa Bom Dia, Nordeste, apresentado por Tom Barros e Daniella de Lavôr, com mediação do editor do PontoPoder, Wagner Mendes, e do colunista de política Inácio Aguiar.

Veja também PontoPoder Evandro faz ato com prefeitos do PSB e comenta disputa eleitoral entre torcidas de Ceará e Fortaleza PontoPoder Quaest Fortaleza 2º turno: qual o desempenho de Evandro Leitão na primeira rodada da pesquisa

Para poder diminuir o valor do IPVA pago por donos de motocicletas de até 160 cilindradas, Evandro quer isentar a parte que cabe ao Município da cobrança. Com isso, os proprietários teriam um desconto ao pagar somente a parte que cabe ao Estado, uma vez que o tributo é cobrado pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz).

"É verdade que o IPVA é um imposto estadual, mas 50% da parcela do recolhimento do IPVA cabe ao Município. E nós iremos isentar motos com até 160 cilindradas. Isso corresponde a 100 mil motos, aproximadamente, aqui em Fortaleza, um valor de aproximadamente R$ 9 milhões ao ano. Essa parcela do Município, nós vamos isentar todos os trabalhadores e trabalhadoras motociclistas", afirmou.

Segundo o candidato, a operacionalização para concessão do abatimento seria pactuada com o governador Elmano de Freitas (PT), uma vez que a cobrança cabe ao Estado. Ele não informou, todavia, se a medida já seria aplicada no primeiro ano de mandato, caso eleito.

Legenda: A sabatina com Evandro foi mediada pelos pelo editor do PontoPoder, Wagner Mendes, e pelo colunista de política Inácio Aguiar Foto: Thiago Gadelha

Miniterminal

Evandro Leitão também falou sobre mobilidade urbana. Para a área, ele destacou a pretensão em construir um miniterminal de ônibus nos arredores da Arena Castelão. A medida busca diminuir o tempo de espera por ônibus e facilitar que mais linhas passem pelo local.

"Eu vou criar um miniterminal na Arena Castelão para que a gente possa evitar que, em dias de jogos, fique aquela loucura para os torcedores, amantes de futebol, se deslocarem tanto indo como voltando dos jogos. Semana passada teve um jogo que terminou quase meia-noite, teve gente que chegou quase 3h em casa porque não tinha ônibus".

Na área, Evandro disse, ainda, que pretende implantar a "Faixa Azul", uma espécie de corredor para motociclistas. Em relação a obras estruturantes de infraestrutura, ele ressaltou apenas que fará um "estudo" técnico antes de se comprometer com alguma grande intervenção.

Polo hoteleiro na PF

Questionado sobre propostas para a Praia do Futuro, o postulante se comprometeu a requalificar a área e implantar um novo "polo hoteleiro". Segundo ele, há uma "tendência" da rede hoteleira deixar a Beira-Mar de Fortaleza e migrar para outros logradouros da Cidade. Para o prefeiturável, o melhor local para receber esse setor seria Praia do Futuro.

"Eu irei implantar um polo hoteleiro na Praia do Futuro para se instalar hotéis naquela região. A grande maioria dos hotéis estão na Beira-Mar. Já saiu um, já foi vendido o segundo hotel. A tendência é a rede hoteleira sair da Beira-Mar, e nós temos que restabelecer esse polo. O melhor local que eu vejo é na Praia do Futuro, que é uma praia bonita, mas precisa passar por uma requalificação", pontuou.

Participação de aliados no Governo

Questionado sobre a participação de aliados em uma eventual gestão, Evandro afirmou que indicados dos partidos que compõem sua coligação devem ser contemplados. No entanto, segundo ele, a indicação ocorrerá "através de um estudo meritocrático".

"Eu escolherei de acordo com a capacidade que cada indicação terá para cada posto, porque eu exigirei resultados para a população", frisou.

Sabatinas PontoPoder

Na última terça-feira (22), o PontoPoder iniciou a rodada de entrevistas com os dois candidatos que disputam o segundo turno das eleições 2024 para a Prefeitura de Fortaleza. As regras, com os dias e os horários das entrevistas, foram apresentadas, acordadas e assinadas com os representantes dos dois candidatos em reunião realizada no último dia 10 de outubro.

Conforme sorteio, a ordem de sabatinas PontoPoder começaria na terça (22) com André Fernandes (PL) e, em seguida, na quarta (23) com Evandro Leitão (PT). André Fernandes (PL) não compareceu à entrevista anteriormente acordada e assinada e, até esta manhã, não enviou atestado médico para uma eventual remarcação.