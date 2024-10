Evandro faz ato com prefeitos do PSB e comenta disputa eleitoral entre torcidas de Ceará e Fortaleza

Na reta final da campanha no segundo turno à Prefeitura de Fortaleza, o candidato Evandro Leitão (PT) participou de evento, nesta segunda-feira (21), com lideranças e prefeitos e vice-prefeitos vitoriosos pelo PSB no Ceará no primeiro turno. O momento de "confraternização" pelo desempenho peessebista no pleito municipal também marcou o apoio massivo do partido à empreitada petista na capital cearense. O governador Elmano de Freitas (PT), o senador Cid Gomes (PSB) e o presidente estadual do PSB, Eudoro Santana, participaram do evento.

"O senador Cid é uma das grandes referências, a maior referência política do nosso Estado. E ele, juntamente com diversos prefeitos, vereadores, deputados, exerce uma forte influência. E, para mim, é motivo de muito orgulho estar aqui recebendo esses prefeitos, vindo aqui a esse encontro. Nessa reta final de campanha, existe um simbolismo muito forte, e estou cada vez mais convicto de que próximo domingo, dia 27 de outubro, nós vamos ter uma grande vitória, não a vitória do Evandro, não a vitória do senador Cid, mas uma vitória para o povo de Fortaleza", avaliou o candidato a prefeito Evandro Leitão.

Além da consolidação de alianças na corrida eleitoral, as últimas semanas de campanha foram marcadas pela disputa pelo voto das maiores torcidas do Estado: a do Ceará Sporting Club e a do Fortaleza Esporte Clube. Ex-dirigente do clube alvinegro, o candidato do PT comentou o impacto do cenário futebolístico na política fortalezense.

"O outro adversário é quem está estimulando o ódio, o que ele sempre fez, ele fica estimulando o ódio entre futebol. Aqui não está uma disputa de futebol, de jogo de futebol, aqui está uma disputa por aquilo que nós desejamos para os próximos quatro anos, mas essa é a principal característica dele, é disseminar o ódio, estar toda hora, todo momento, desrespeitando as pessoas", disse Evandro, em referência ao rival, André Fernandes (PL).

Atuação conjunta

Segundo o presidente do PSB, Eudoro Santana, lideranças do interior do Estado vão unir forças para eleger Evandro na Capital, visando o fortalecimento do grupo político nos próximos anos.

"Cada prefeito vai trabalhar a sua associação, porque alguns municípios têm associação, ou seus amigos, seu conterrâneo, porque todo prefeito sabe quem vota aqui e quem vota no município. Então, isso vai ser uma coisa importante para ampliar o trabalho aqui e que todos os filhos do interior que moram aqui possam votar no Evandro. [...] Nós vamos manter uma articulação permanente, com apoio técnico, apoio de orientação, aqueles que necessário, para que o PSB possa, na verdade, manter esse número de prefeitos que ele elegeu, dando uma grande contribuição com o apoio do Lula, com o apoio do Elmano, do Camilo", explicou.

Para o governador Elmano, o apoio do PSB de Cid e Eudoro é essencial para o desempenho de Evandro nas urnas. O petista ainda comentou como tem sido a sua atuação neste segundo turno.

"Primeiro, eu vou cumprir minha missão como governador, hoje é ponto facultativo, eu estou aqui, mas estamos com as nossas missões e estamos nessa tarefa política de fazer as articulações, o nosso trabalho, e acho que o mais importante agora, que eu tenho visto, é a nossa militância na rua, eu estou muito feliz, quero agradecer a cada militante que tem acompanhado o nosso candidato, vejo o carinho do povo pelo nosso candidato, isso dá muita animação da perspectiva de vitória no domingo", avaliou o governador.