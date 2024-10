Sabatina PontoPoder: André Fernandes não comparece para entrevista no Diário do Nordeste

Nesta terça-feira (22), o PontoPoder inicia uma rodada de entrevistas com André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), os dois candidatos que disputam o segundo turno das eleições 2024 para a Prefeitura de Fortaleza. As regras, com os dias e os horários das entrevistas, foram apresentadas, acordadas e assinadas por representantes dos dois partidos políticos em reunião realizada no último dia 10 de outubro.

Conforme sorteio, o candidato André Fernandes (PL) começa a rodada nesta terça (22) e, na quarta-feira (23), é a vez do candidato Evandro Leitão (PT). Às 7h58min de hoje (22), a assessoria de comunicação de André Fernandes informou que o candidato do PL não compareceria à sabatina de entrevista.

A ausência não foi justificada com apresentação de atestado médico, conforme acordo estabelecido nas regras das entrevistas, mas foi indicado como "problemas de saúde". Pelas regras assinadas com os representantes dos candidatos, uma nova data poderá ser agendada, mediante apresentação de atestado médico, o que não ocorreu até o horário da publicação desta matéria.

A sabatina PontoPoder tem 30min de duração, é gravada às 9h na redação do SVM com a apresentadora e editora de política Jéssica Welma e com a participação do colunista e também editor de política Wagner Mendes e é veiculada na íntegra, sem cortes, a partir das 17 horas do mesmo dia no portal Diário do Nordeste e nas redes sociais YouTube e Instagram, conforme regras estabelecidas com os representantes dos candidatos.