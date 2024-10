Evandro propõe duplicar Cucas e defende gestão independente de padrinhos: 'Tenho minha identidade'

O candidato do PT no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, foi o entrevistado, nesta quarta-feira (23), da sabatina PontoPoder, conduzida pelos jornalistas Jéssica Welma e Wagner Mendes. Ele ressaltou propostas voltadas à juventude e à mobilidade urbana e comentou o papel do ministro Camilo Santana (PT) em um eventual governo. Pela manhã, ele também foi entrevistado no programa Bom Dia, Nordeste, transmitido na Verdinha FM 92.5 e na TV Diário.

Ainda que faça menção constante a lideranças petistas no Ceará e em Brasília durante a campanha, Evandro disse que a figura de Camilo lhe serve como referência, mas não vai afetar a sua autonomia numa eventual gestão.

“O ministro Camilo é uma das minhas referências, sem sombra de dúvida, mas eu tenho minha identidade. Aqueles que conhecem a minha trajetória, sabem perfeitamente o meu perfil. Quem vai administrar Fortaleza serei eu. Eu irei escolher os meus assessores, os meus secretários, secretárias e farei o devido planejamento para os próximos quatro anos”, disse o candidato.

Ampliação dos Cucas

Tomando como gancho a educação, Evandro falou sobre a pretensão de ampliar a Rede Cuca, reorganizando os serviços ofertados e complementando formações. A expectativa é dobrar o número de equipamentos como esse na Capital, chegando a dez em uma eventual gestão sua.

Eu quero dobrar esse numero. Cuca é um programa excepcional, extraordinário, ele transforma realmente a vida das pessoas, sobretudo da nossa juventude no aspecto da cultura e do lazer. Eu também irei implantar dentro dos Cucas um centro de formação profissional. Evandro Leitão (PT) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Faixa exclusiva de moto

Em relação à mobilidade urbana, visando deixar o trânsito mais fluido na Capital, o candidato do PT compartilhou que pretende trabalhar em três eixos, caso eleito. Além da instalação de um mini terminal de ônibus próximo à Arena Castelão e da integração do bilhete único para ônibus e metrô, Evandro propôs a criação de uma “faixa azul” exclusiva para motociclistas.

“36% dos nossos veículos aqui em Fortaleza são motos, e 75% das ocorrências que dão entrada no IJF (Instituto José Frota) são de pessoas vítimas de acidentes de moto. Então nós vamos criar uma faixa chamada faixa azul para darmos mais conforto, mais segurança para os motociclistas”, disse Evandro.

Legenda: A sabatina PontoPoder foi conduzida pelos jornalistas Jéssica Welma e Wagner Mendes. Foto: Thiago Gadelha

Sabatinas PontoPoder

Na última terça-feira (22), o PontoPoder iniciou a rodada de entrevistas com os dois candidatos que disputam o segundo turno das eleições 2024 para a Prefeitura de Fortaleza. As regras, com os dias e os horários das entrevistas, foram apresentadas, acordadas e assinadas com os representantes dos dois candidatos em reunião realizada no último dia 10 de outubro.

Conforme sorteio, a ordem de sabatinas começaria na terça (22) com André Fernandes (PL) e, em seguida, na quarta (23) com Evandro Leitão (PT). André Fernandes (PL) não compareceu à entrevista anteriormente acordada e assinada e, até esta tarde, não enviou atestado médico para uma eventual remarcação.