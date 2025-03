Evandro reúne vereadores do PDT e articula conversão de mais um nome para a base

O prefeito Evandro Leitão (PT) recebeu, na manhã desta segunda-feira (10), a bancada de vereadores de Fortaleza do PDT para reunião no Paço Municipal. No encontro, o petista indicou a articulação para incorporar mais um pedetista à sua base na Câmara de Fortaleza. Agora, a sigla comandada pelo ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), tem apenas um nome no rol de opositores à gestão do PT na Capital.

A conversa no Paço Municipal contou com a presença do deputado federal e presidente nacional interino do PDT, André Figueiredo, e do chefe de gabinete do prefeito, Eudes Bringel (PSD). Já entre os vereadores do partido, todos participaram: Paulo Martins, Marcel Colares, Jânio Henrique, Kátia Rodrigues, Luciano Girão, Adail Júnior, Gardel Rolim e PP Cell.

Do grupo, a participação de Jânio Henrique e PP Cell chamou atenção. Até então, os dois eram referenciados pelos colegas como parte da oposição, contudo, o primeiro apareceu na foto ao lado de Evandro, sinalizando uma adesão à base.

"Eu, particularmente, nunca falei que era oposição ou situação, estava independente, como ainda estou. Eu tenho um alinhamento tanto com os vereadores da situação quando tenho uma aproximação com os vereadores da oposição. Como eu disse em outros momentos, eu não poderia dizer que eu era situação ou oposição sem antes ter uma conversa com o prefeito, então, eu disse tudo isso a ele e a gente combinou que vou ligar para a ele, vamos sentar e conversar, a partir disso, vou definir", disse Jânio.

Já PP Cell participou do encontro, mas não apareceu na foto. Em entrevista à reportagem, ele reforçou que segue na ala de oposição.

Demandas

O grupo conversou com o prefeito sobre os suplentes do PDT, que tiveram votações significativas no último pleito, mas não conseguiram ser eleitos. O diálogo entre os pedetistas e o prefeito foi em defesa de que tais nomes sejam contemplados com a possível indicação para cargos na gestão.

O PDT tem a maior bancada da Casa, somando oito parlamentares. O partido lançou o então prefeito José Sarto (PDT) como candidato à reeleição no ano passado, mas o político ficou em terceiro lugar na disputa. No segundo turno, a sigla ficou dividida, com parte dos parlamentares apoiando André Fernandes (PL) e outra parte ao lado de Evandro Leitão.

Com a eleição do petista, a ampla maioria dos vereadores do PDT passou a integrar a base. O partido, no entanto, segue dividido, já que parte da cúpula, sob comando de Roberto Cláudio, mantém a postura de críticas ao grupo governista.