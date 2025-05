Cid diz que 'vai ser um terrível constrangimento' se Ciro Gomes for candidato a governador do Ceará

O senador Cid Gomes (PSB) afirmou que uma eventual candidatura do irmão e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Ceará será "uma situação absolutamente constrangedora". "Será talvez o maior constrangimento da minha vida", reforçou Cid, nesta sexta-feira (23), em entrevista à rádio sobralense A Voz.

O senador disse que "torce" para que Ciro Gomes seja novamente candidato à presidência da República e que chegou a reforçar isso para o irmão em um encontro dos dois "há uns dois meses". Essa é a primeira confirmação de encontro entre os dois desde o rompimento político em 2022.

"Tenho absolutamente afinidade com ele na questão nacional, mas, na estadual, discordo profundamente do rumo que tem tomado, de se aliar com o que tem de mais atrasado na política no Ceará. O fim não justifica os meios". Cid Gomes Senador da República

O senador reforçou ainda que "jamais se aliará ao PL", que é um dos partidos que pode integrar a aliança da oposição ao Governo Elmano de Freitas (PT). "Eu não consigo me enxergar ao lado dessas pessoas", disse, citando nomes como o do deputado federal André Fernandes (PL) e do deputado estadual e presidente do PL Ceará, Carmelo Neto.

Em café da manhã com deputados estaduais oposicionistas, Ciro Gomes chegou a dizer que "quer votar" no deputado estadual Alcides Fernandes (PL) para o Senado Federal. O parlamentar é pai do deputado federal André Fernandes e foi lançado pré-candidato ao Senado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Na última segunda-feira (19), foi a vez de André Fernandes elogiar o ex-ministro, a quem chamou de "uma pessoa preparada e inteligente e que tem coragem também para enfrentar o Elmano".

'Torcida' por candidatura à presidência

Cid Gomes reforçou ainda que acredita que "o projeto" de Ciro é conseguir fortalecer a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) para o Governo do Ceará. Na última entrevista concedida por Ciro, ele defendeu a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza e negou que seria candidato a qualquer cargo novamente.

A possibilidade de candidatura ao Palácio da Abolição foi admitida por Ciro apenas na reunião fechada com os deputados estaduais oposicionistas. Os parlamentares que participaram da reunião disseram, no entanto, que o ex-ministro prefere uma candidatura de RC.

"Torço para que o Ciro cumpra a tarefa dele que é atuar na esfera nacional", pontuou Cid Gomes nesta sexta-feira. "E disse pra ele: essa é a melhor oportunidade para ser candidato à presidência", pontuou.

O senador afirmou que encontrou com o irmão duas vezes recentemente, a última sendo "há uns dois meses". "O Ciro consegue associar as duas coisas: excelente orador e é um gestor também. Ele sendo candidato teria mais oportunidade. Para ganhar, pouco provável, mas pra ser uma pessoa fundamental. Mas aí é pra atuar no segundo turno, não é pra ir embora pra França, não", disse.