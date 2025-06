Carmelo Neto e Chagas Vieira trocam farpas em repercussão da aproximação de Roberto Cláudio com PL

A aproximação do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União) com lideranças bolsonaristas no Ceará, inclusive com encontro entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), continua repercutindo e gerando embates entre aliados do governador Elmano de Freitas (PT) e a oposição.

Agora, foi a vez do secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, e do presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto (PL), protagonizarem troca de farpas sobre as recentes movimentações do lado oposicionista.

Veja também PontoPoder Com aliados da oposição em Barbalha, Roberto Cláudio prega união após saída do PDT: ‘Palanque único’ PontoPoder 'Me admiro muito', ironiza Camilo sobre aproximação de Roberto Cláudio e Ciro com PL no Ceará

O embate começou com Chagas Vieira, que republicou notícia do PontoPoder em que Carmelo Neto fala sobre o encontro entre Roberto Cláudio e Bolsonaro, realizado na última quinta-feira (29). A reportagem repercute fala do deputado em que ele disse que a reunião deixou "gostinho de quero mais".

Na legenda, Chagas Vieira escreveu: "Democraticamente deixo a legenda dessa imagem com vocês. Escreva aí…". A publicação foi feita no início da noite desta quarta-feira (4) e é ilustrada com foto de Roberto Cláudio ao lado de Carmelo Neto e do ex-deputado federal Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil.

Troca de farpas

A publicação não ficou muito tempo sem resposta. No X, Carmelo Neto respondeu. "Bastou a gente falar em namoro que o secretário puxa saco do Elmano se apaixonou. Gente, a eleição é só no ano que vem, mas até o Chagas se apaixonou pelo projeto de libertar o Ceará do PT", escreveu.

"Deixa eu usar outra metáfora pra ser claro: e se o Elmano souber que o Chagas não é o único que dorme com ele e não para de pensar em nós? Tanta gente pra vir, que precisaríamos de mais vagas na chapa", alfinetou Carmelo Neto.

Chagas Vieira rebateu, chamando Carmelo de "lambe botas do Bolsonaro". "Dep Carmelo, lambe-botas do Bolsonaro, anda preocupado demais comigo e com o Governo. Me atacou de novo", disse em publicação nas redes sociais.

"Nossa resposta: lançamos mais 17 escolas de tempo integral amanhã. Já são 513 escolas. Bem que ele poderia voltar para a sala de aula, já que de educação ele não entende nada", completou.

O embate teve continuidade, dessa vez nos stories de Carmelo Neto, no Instagram. Em vídeo, o deputado estadual diz que Chagas "tentou lacrar e falar pra eu voltar pra escola, só que ele próprio errou a conjugação do verbo que ele usou". Carmelo fez referência ao trecho "lançamos amanhã" da publicação do chefe da Casa Civil.

"E aí, Chagas, será que sou eu que preciso voltar para a escola? (...) O mais cômico é que ele passa o dia inteiro, esse secretário, falando da oposição. Falou de manhã, falou agora no final da tarde, parece um desocupado, que não tem o que fazer. Aí ele fala o que quer e não quer escutar", disse.

Legenda: Carmelo Neto respondeu Chagas Vieira no stories no Instagram Foto: Reprodução/Instagram Carmelo Neto

O deputado fez referência a outra publicação, também feita por Chagas, na manhã desta quarta-feira. Nela, sem citar nomes, o secretário da Casa Civil diz que "é bom estar do lado certo da história".

"O lado de quem lutou para salvar vidas na pandemia, e não de quem lutou contra a ciência. O lado de quem combate o crime, e não de quem organiza motins. O lado de quem valoriza livros e não de quem idolatra armas. Sou o oposto desses aí", disse Chagas.

Movimentações da Oposição

Na última semana, a oposição ao Governo Elmano de Freitas contou com movimentações para construção de um "palanque único" para enfrentar a candidatura à reeleição do governador Elmano de Freitas.

Na terça-feira (3), o ex-prefeito Roberto Cláudio, ex-aliado do grupo governista, anunciou a filiação ao União Brasil durante café da manhã da oposição, realizado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Além dele, participaram do anúncio Capitão Wagner, responsável pelo convite ao ex-prefeito, e deputados estaduais do União Brasil, do PDT e do PL, incluindo Carmelo Neto.

Veja também PontoPoder Roberto Cláudio confirma filiação ao União Brasil, ao lado de Capitão Wagner PontoPoder Questionado sobre aproximação de Bolsonaro, Roberto Cláudio cita relação do PT com Alckmin e Eunício

Roberto Cláudio anunciou a chegada ao União Brasil poucos dias depois de deixar o PDT. O anúncio da saída do partido brizolista aconteceu na última quinta-feira, mesmo dia em que o ex-prefeito encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Fortaleza.

O encontro representou a primeira vez que Roberto Cláudio e Bolsonaro estiveram juntos, apesar dos dois terem estado no comando do Executivo — municipal e federal, respectivamente — ao mesmo tempo, durante os anos de 2019 e 2020. Na época, o ex-prefeito era crítico da gestão de Bolsonaro.