'Ficou gostinho de quero mais', diz Carmelo Neto sobre encontro de Roberto Cláudio com Bolsonaro

Presidente do Partido Liberal no Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto (PL) destacou que o encontro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com Roberto Cláudio (PDT), na última quinta-feira (29), deixou “gostinho de quero mais”. A declaração foi dada em entrevista coletiva no café da manhã da oposição na Assembleia Legislativa do Estado (Alece), nesta terça-feira (3).

“Eu posso dizer que foi um excelente começo de namoro, né? A conversa foi muito boa. Inclusive, ficou ali o gostinho de quero mais e o convite para uma conversa em Brasília”, avaliou Carmelo, em alusão ao diálogo com o ex-prefeito de Fortaleza, que acaba de confirmar a filiação ao União Brasil, após anunciar a saída do PDT.

Segundo o parlamentar, a expectativa é de que o possível encontro na Capital Federal conte com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, o presidente do Progressistas (PP), Ciro Nogueira, além do próprio Bolsonaro e Roberto Claudio.

“Eu costumo dizer que o Roberto é um quadro muito qualificado da política E qual partido que não queria ter o Roberto como filiado? Mas o PL não pode ter a ganância de querer tudo. Nós já temos o [pré-candidato a] senador Alcides [Fernandes] que nos representará muito bem na chapa majoritária. Então, nada mais natural do que compor com aliados, e o Roberto compor o União Brasil porque é um aliado prioritário nosso e que o diálogo, tanto ao nível de estado, quanto ao nível federal, está excelente” Carmelo Neto Deputado estadual e presidente do PL Ceará

Mesmo elogiando Roberto, Carmelo reforçou que o nome da oposição para a corrida eleitoral pelo Palácio da Abolição ainda será definido, pontuando outros possíveis candidatos, como o senador Eduardo Girão (Novo); o deputado federal Moses Rodrigues (União), o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), que também participou do encontro desta manhã.

ENCONTRO COM O EX-PRESIDENTE

Na semana passada, Jair Bolsonaro esteve em Fortaleza para participar do 2º Seminário de Comunicação do PL. Entre os compromissos da agenda na Capital, o ex-presidente se reuniu com Roberto Cláudio, em um momento organizado por Carmelo Neto e o deputado federal André Fernandes (PL).

No café desta terça, Roberto Cláudio disse que o foco da conversa com o ex-mandatário foi o cenário político local. "Foi sobre o Ceará, em torno do Ceará e em torno da construção dessa frente ampla (de oposição)", reforçou. Além disso, o político defendeu a aproximação com o PL e o desejo de um “palanque único”.

O encontro da última quinta-feira representou a primeira vez que Roberto Cláudio e Bolsonaro estiveram juntos, apesar dos dois terem estado no comando do Executivo — municipal e federal, respectivamente — ao mesmo tempo, durante os anos de 2019 e 2020.

Questionado sobre a aproximação com Bolsonaro, de quem, até alguns anos atrás, era crítico, Roberto Cláudio falou sobre a aproximação do PT com antigos adversários políticos. Ele citou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) como exemplos.

