Questionado sobre aproximação de Bolsonaro, Roberto Cláudio cita relação do PT com Alckmin e Eunício

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, falou, pela primeira vez, do encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na última quinta-feira (29). Bolsonaro esteve em Fortaleza no final da semana passada para participar do 2º Seminário de Comunicação do PL.

Ele disse que o foco da conversa com o ex-mandatário foi o cenário político local. "Foi sobre o Ceará, em torno do Ceará e em torno da construção dessa frente ampla (de oposição)", reforçou. Questionado sobre a aproximação com Bolsonaro, de quem, até alguns anos atrás, era crítico, Roberto Cláudio falou sobre a aproximação do PT com antigos adversários políticos. Ele citou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) como exemplos.

Veja também PontoPoder Bolsonaro confirma encontro com Roberto Cláudio após desfiliação do PDT PontoPoder Roberto Cláudio confirma filiação ao União Brasil, ao lado de Capitão Wagner

"Você está lembrado quem é o vice do Lula? É o Alckmin. Você lembra o que Alckmin disse? Que o ladrão vai voltar, estão querendo que o ladrão volte pra cena do crime. Quem disse foi o Alckmin do Lula, e hoje é vice-presidente do Lula", relembrou Roberto Cláudio.

"Alguém lembra que uma das campanhas mais baixas, mais duras, de ataques pessoais, morais, inclusive de ruptura? De um lado estava alguém acusado de golpista pelo PT, que era o Eunício. E está tudo em paz. É, inclusive, pré-candidato ao Senado do PT. Quantas pessoas que apoiaram o Bolsonaro na eleição passada, não se desfiliaram e hoje estão na base do próprio Governo Elmano e Camilo? E está tudo bem". Roberto Cláudio Ex-prefeito de Fortaleza

A declaração foi feita durante o café da manhã com a oposição, organizado por deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Ceará. Na mesma ocasião, Roberto Cláudio confirmou a filiação ao União Brasil.

O encontro da última quinta-feira representou a primeira vez que Roberto Cláudio e Bolsonaro estiveram juntos, apesar dos dois terem estado no comando do Executivo — municipal e federal, respectivamente — ao mesmo tempo, durante os anos de 2019 e 2020.

Na época da pandemia de Covid-19, inclusive, Roberto Cláudio fez fortes críticas ao posicionamento de Bolsonaro frente a crise sanitária. "Esperamos honestamente que o governo federal assuma uma postura estadista, deixe de rivalizar e construa consensos, corrija seu posicionamento com base na melhor ciência", disse em uma das ocasiões.

Veja também PontoPoder 'Me admiro muito', ironiza Camilo sobre aproximação de Roberto Cláudio e Ciro com PL no Ceará PontoPoder Elmano diz que os eleitores vão julgar em 2026 'quem se abraça com bolsonaristas'

Foco no Ceará

Segundo Roberto Cláudio, no entanto, "não há nenhuma definição dessa composição". O ex-prefeito tem defendido um palanque único da oposição, com a participação do PL, classificado por RC como "uma força política muito importante do estado do Ceará".

"Apenas uma (candidatura) já está definida, acordada e concordada por todos nós aqui, que é o nome do (deputado estadual) Alcides (Fernandes) como candidato ao Senado pelo PL", pontuou o ex-prefeito. O parlamentar é pai do deputado federal André Fernandes (PL), que participou do encontro entre RC e Bolsonaro.

André Fernandes disse que a conversa representa "uma paquera que se inicia" e reforçou que o ex-prefeito foi o "primeiro a vestir a camisa da campanha" durante o 2º turno da disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza — em que André foi derrotado por Evandro Leitão (PT).

Após o encontro com Roberto Cláudio, Bolsonaro disse que a decisão sobre apoio local para as eleições serão definidas pelas lideranças do PL Ceará. "É o pessoal daqui que vai decidir", declarou na última quinta-feira.