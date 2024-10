Quais são as principais promessas do novo prefeito eleito de Fortaleza

Eleito prefeito de Fortaleza no segundo turno deste domingo (27), com 50,38% dos votos válidos, Evandro Leitão (PT) vai precisar lidar com problemas na saúde, educação e administrar o orçamento da Capital a partir de 1º de janeiro de 2025. Como prioridade para o início do mandato, ele já reiterou repetidas vezes que deve extinguir a taxa do lixo, instituída pelo então gestor municipal, José Sarto (PDT), desde 2023.