Em meio à crise com facções, base de Elmano elogia Governo e acusa oposição de fazer propaganda para o crime

Em meio à onda de ataques contra empresas provedoras de internet no Ceará, deputados da base do Governo Elmano de Freitas (PT) saíram em defesa da gestão durante a sessão desta terça-feira (11), na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Eles exaltaram alguns índices da Segurança Pública e acusaram a oposição de fazer propaganda para as facções criminosas, já os oposicionistas rebateram as críticas questionando se a estratégia é “fazer de conta que não existe” violência no Estado.

Apesar da recente investida do Comando Vermelho (CV) no Ceará contra provedoras de internet, a primeira menção à segurança pública na Alece, nesta terça-feira, foi feita pelo vice-líder do Governo na Casa, o deputado Agenor Neto (MDB). O emedebista disse que o governador “não esconde os problemas” e a “inquietação” com os índices de violência no Estado. “Está fazendo as mudanças necessárias e os resultados são motivadores para a gente avançar”, disse.

Veja também Segurança Facções realizam 'licitação' para provedores de internet e deixam moradores sem serviços de empresas 'proibidas' no CE Segurança Veículo de provedora de internet é alvo de ataque e é incendiado em Caucaia; veja vídeo

Em seguida, a oposição passou a apontar problemas na gestão da Segurança Pública do Ceará. Sargento Reginauro (União) relembrou o episódio, registrado no último dia 26 de fevereiro, em que equipamentos de provedoras foram atacados, provocando instabilidade no fornecimento do serviço de internet para o Porto do Pecém.

“Onde vamos parar? A criminalidade já impactou no turismo, na vida do cidadão e agora está afastando investidores. Imagine o prejuízo para uma empresa dessa ficar um dia sem internet”, disse o político. “Pesquisem quando foi a primeira vez que falei que as facções estavam determinando quem poderia vender internet na periferia, que poderia vender gás de cozinha, nós viramos o Rio de Janeiro”, completou.

O político ainda reclamou que o Executivo trata o assunto como sendo uma disputa da oposição, evitando ouvir as críticas dos deputados.

“A própria imprensa já fala de ‘CVNET’, gente, está banalizando, virou uma pouca vergonha, é a sigla de uma organização criminosa vendendo oficialmente internet no Ceará. Que Estado é esse? Nosso Estado está sendo organizado pelo crime organizado” Sargento Reginauro (União Brasil) Deputado estadual

As críticas à gestão Elmano também foram reforçadas por outros nomes da oposição, como Cláudio Pinho (PDT) e Queiroz Filho (PDT). “Meu medo é chegar a um ponto que não tem solução, ainda dá tempo, mas falta vontade política. Não vou dizer que é fácil, que é moleza, mas ainda falta muita vontade política”, disse Queiroz Filho.

Propaganda do crime

Diante das críticas da oposição, integrantes do PT e do PSB saíram em defesa da gestão de Elmano de Freitas. Líder do Governo na Casa, o deputado Guilherme Sampaio (PT) acusou integrantes da oposição de divulgarem ações das organizações criminosas de forma exagerada.

“Fazer propaganda de facção na internet não ajuda. Tenho visto alguns quadros da extrema-direita, que nem são mais parlamentares, fazendo propaganda de facção. Quem faz propaganda de facção é inimigo de um estado pacifico, não ajuda o Ceará” Guilherme Sampaio (PT) Líder do Governo Elmano na Alece

Missias do MST (PT) acrescentou que a fala de alguns parlamentares oposicionistas induzem a população a uma realidade mais pessimista.

“Me preocupa que sempre que trazem o debate e os problemas da segurança, sempre trazem um culpado, e o culpado é sempre o governador Elmano de Freitas. Não dá para negar o esforço que ele tem feito do Estado, o esforço feito pelos ex-governadores Camilo Santana, Izolda Cela e Cid Gomes, então, me parece que é muito mais fácil caçar um culpado”, disse.

“Deixa-se transparecer nas falas de alguns colegas deputados que o problema não é da criminalidade, das facções, é do Estado através dos secretários e do governador. Fico me questionando, você está do lado do povo cearense ou de propagandear as facções?”, perguntou o petista.

Veja também Segurança Carro apedrejado e loja alvejada a tiros: Comando Vermelho intensifica ataques contra provedores de internet em Caucaia

Ex-secretário do Governo Elmano, o deputado estadual Salmito Filho (PSB) também se pronunciou para parabenizar o governador e o secretário da Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, pela redução nas taxas de homicídio no Ceará tanto ao longo do mês de fevereiro quanto no Carnaval. “É o resultado de uma política pública com planejamento e esforços”, disse.

‘Fazer de conta que não existe’

Após a base questionar a postura da oposição ao publicar denúncias dos ataques contra provedoras de internet, Sargento Reginauro voltou a comentar a crise da segurança no Ceará. “É para tentar fazer de conta que não existe? Será que o crime organizado vai deixar de atuar com tanta violência se pararmos de citar que ele existe? É essa a estratégia, fazer de conta que não existe? É assim que vai melhorar? Sabemos que não vai e quem está sofrendo é o povo”, concluiu.

Reação estadual

No último sábado (8), o governador Elmano de Freitas divulgou nas redes sociais que reuniu a cúpula da Segurança Pública do Estado no Palácio da Abolição para tomar medidas emergenciais para coibir esses ataques.

“Neste sábado, aqui na sede do Governo, estamos em reunião com todas as nossas forças de segurança discutindo ações contra o crime no Estado do Ceará. Nos últimos dias, temos acompanhado e temos feito investigações daquilo que tem ocorrido contra alguns provedores e usuários de internet no Estado do Ceará”, disse o governador.