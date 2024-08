Evandro Leitão: conheça o candidato a prefeito de Fortaleza em 2024

Evandro Sá Barreto Leitão, do Partido dos Trabalhadores (PT), é um dos nove candidatos à Prefeitura de Fortaleza em 2024. Ele é deputado estadual pelo terceiro mandato consecutivo e atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), tendo atuado, ainda, como líder do Governo Camilo Santana na Casa.

O candidato é natural de Fortaleza. É filho do defensor público Wellington Rocha Leitão e de Silvia Barreto Leitão. Fora da política, Evandro passou pela presidência do Ceará Sporting Club.

O petista também é servidor público lotado na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz). Tem, ainda, bacharelado em Ciências Econômicas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e em Direito pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC). É pós-graduado em Gestão Pública pela Secretaria da Administração do Ceará, e em Marketing pela Bolsa de Valores Regional.

Legenda: Evandro Leitão com Gabriella Aguiar, candidata a vice-prefeita, na convenção que homologou as candidaturas Foto: Thiago Gadelha

Partido político e número

Evandro Leitão tem 57 anos e é filiado ao PT desde dezembro de 2023. O número de Evandro na urna é 13. Esta é a 5ª eleição que disputa.

Trajetória

Antes de se tornar deputado, Evandro Leitão atuou como Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, entre 2011 e 2013, durante o segundo mandato do ex-governador Cid Ferreira Gomes.

Ele também foi presidente do Conselho Consultivo do Fundo de Financiamento às Micro, Pequenas e Médias Empresas do Estado do Ceará (FCE); do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho do Estado do Ceará (IDT); do Conselho Cearense do Artesanato e da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional do Ceará (CAISAN).

Legenda: Evandro Leitão (PT) é candidato à Prefeitura de Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Para representar o PT nas eleições de Fortaleza, Evandro passou por um processo partidário contra outros quatro correligionários, mas conseguiu reunir o apoio necessário dos filiados e garantir o seu lugar na chapa majoritária. Antes de integrar os quadros do Partido dos Trabalhadores, foi filiado ao PDT.

Vice

A chapa de Evandro tem como candidata a vice a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD).

Apoios políticos

No arco de aliança para a disputa pela Prefeitura, Evandro conta com a federação PT/PCdoB/PV, o PP, o PSB, o PSD, o Republicanos e o MDB.

Propostas e plano de governo

O plano de governo de Evandro tem 15 páginas e 61 propostas. O documento trabalha em torno de 23 temas e sete objetivos, dos quais se desdobram propostas como:

Criação do Programa Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome, integrado a iniciativas semelhantes já executadas a nível estadual e federal, bem como aos demais sistemas, programas, projetos e ações que contribuem no combate à fome em âmbito municipal;

Ampliação do passe livre estudantil, disponível em dias letivos, para os fins de semana;

Ampliação da inclusão digital como ferramenta para inserção no mercado de trabalho.

Veja o plano completo.

Declaração de bens

À Justiça Eleitoral, Evandro Leitão declarou ter R$ 1.662.352,84 em bens, a segunda maior fortuna entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O valor é dividido em dois apartamentos, uma sala comercial, uma aplicação em plano de previdência privada e um depósito bancário em conta corrente

Em 2022, quando concorreu ao cargo de deputado estadual, Evandro tinha bens contabilizados em R$ 1.107.058,65. De lá para cá, a evolução financeira foi de 50,16%.