Ao votar, Evandro Leitão se diz otimista: 'Fortaleza irá dar uma grande resposta'

O candidato à prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), votou na manhã deste domingo (27) no Centro Universitário Farias Brito, na Varjota. Ele estava acompanhado da esposa, Cristiane Leitão, do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), da vice-governadora, Jade Romero (MDB), e do ministro da educação, Camilo Santana.

Em declaração à imprensa, o candidato avaliou sua campanha como positiva por dialogar com a população e disse estar extremamente otimista com o resultado do pleito.

"Nós apresentamos os reais problemas na cidade, do cotidiano da cidade, através do nosso programa apresentamos soluções e alternativas, estou muito convicto e esperançoso que Fortaleza irá dar uma grande resposta nas urnas a favor da democracia, a favor do respeito à população, do respeito as mulheres, contra o fascismo e isso eu tenho muita convicção que ao final do dia o 13 irá prevalecer e a população de Fortaleza terá uma grande vitória". Evandro Leitão Candidato a prefeito de Fortaleza

Demandas da população

Evandro reforçou ainda as propostas de governo e o que deve priorizar para a Capital, caso sela eleito, após escutar as demandas da população.

"Essa escuta me fez crescer, me fez ter mais sensibilidade ainda para que a gente possa trabalhar em especial para a população mais vulnerável, que tenha uma fragilidade social bem maior e é isso que meu projeto se propõe, é a grande diferença do time que eu faço parte para o adversário. Enquanto o adversário dissemina ódio, enquanto as pessoas do outro lado ficam fazendo ameaças de morte, a nossa resposta, a resposta do projeto que eu faço é o amor, é olhar para as pessoas, para aqueles que mais precisam, é dar saúde de qualidade, é fazer de Fortaleza uma cidade de oportunidades, fazer de Fortaleza a cidade da educação e essa é a grande diferença entre os dois lados", destacou.