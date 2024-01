Agenda de Lula em Fortaleza não terá tratativas eleitorais: 'É um problema interno', diz Guimarães

A agenda da terceira visita do presidente Lula (PT) ao Ceará, na próxima sexta-feira (19), não deve ter as eleições como pauta, afirma o líder do Governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT). "A agenda do Lula em Fortaleza será exclusivamente para anunciar a instalação do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, aqui em Fortaleza", pontua.

Junto ao governador Elmano de Freitas (PT), Lula deve assinar o decreto de criação da sede do ITA na capital cearense. Será o ato formal de instalação do campus do instituto em Fortaleza — primeiro a ser implementado no Nordeste brasileiro. Haverá ainda o lançamento da pedra fundamental.

A agenda do presidente, portanto, deve se restringir ao campo institucional, afirma Guimarães. "A discussão sobre eleições, quem cuida é o diretório municipal e o diretório estadual. Essa pauta não está prevista na agenda do presidente em Fortaleza, não. É um problema interno do PT, que nós vamos resolver na hora certa", afirma.

A chegada de Lula ocorre apenas poucos dias depois da oficialização da pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), para a Prefeitura de Fortaleza.

Com isso, o partido chega a cinco pré-candidatos — a deputada federal Luizianne Lins, os deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio e o assessor especial do Governo do Ceará, Artur Bruno, também colocaram o nome à disposição.

A perspectiva do diretório municipal do PT em Fortaleza é que a escolha do nome ocorra até março de 2024. "O importante é que o PT tem várias opções. Não vai ficar preso só um nome, nós vamos conversar bem", destaca Guimarães.

"Eu tenho dito que nós temos três questões para serem resolvidas nessa discussão. Primeiro, a unidade do PT. O PT unido com o Lula, Camilo e Elmano é muito forte aqui em Fortaleza e no Ceará. Segundo, unificar a base de apoio do governador Elmano de Freitas. E terceiro, pensar um bom programa, identificar esse programa com as diretrizes do governo do presidente Lula e do governador Elmano", elenca o deputado federal.

ITA em Fortaleza

A instalação de uma sede do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará foi anunciada ainda no segundo semestre de 2023.

A unidade deve ter um investimento de R$ 50 milhões, destinados pelo Ministério da Educação, para a construção da primeira etapa. Além disso, estão orçados investimentos de R$ 30 milhões em 2024 e R$ 35 milhões para o ano de 2025.

O Governo do Ceará será o responsável pela construção da sede, que ficará na atual Base Aérea de Fortaleza. As obras devem ser iniciadas ainda neste ano.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o ITA Ceará terá cursos “novos e diferentes de São Paulo, até para não concorrer”, disse em entrevista ao Diário do Nordeste em novembro do ano passado.

“A ideia é fazer um curso na área de sistemas, de tecnologia, e também em energias renováveis, diante da nova matriz energética que o mundo está construindo. Explorar o potencial que o Nordeste tem de energia eólica, solar, hidrogênio verde”, frisa Camilo