Presidente Lula chega a Fortaleza na sexta (19) para assinar decreto de criação do ITA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre uma importante agenda na capital cearense, na próxima sexta-feira (19). Ele irá fazer o ato formal da instalação do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Base Área de Fortaleza. Nesta terça-feira (16), convidados ao evento divulgaram nas redes sociais o convite da celebração..

"Cerimônia de Assinatura do Decreto de criação e Lançamento da pedra fundamental do Campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica em Fortaleza", diz convite publicado no Instagram pelo ex-deputado Pedro Augusto Guilherme.

Veja também

O ministro da Educação, Camilo Santana, o comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, e o Ministro de Estado da Defesa, José Mucio Monteiro Filho participam de cerimônia. O evento está marcado para acontecer às 13h30.

Na semana passada, o governador Elmano de Freitas havia anunciado, em live nas redes sociais, a visita do presidente Lula ao Ceará para quinta-feira (18). O Diário do Nordeste confirmou com a Base Área de Fortaleza que o evento acontece na sexta-feira. Membros da comitiva devem fazer inspeções no local do evento nos próximos dias.

R$ 50 milhões serão investidos no ITA

As novas instalações do ITA estão sendo projetadas por meio da Superintendência de Obras Públicas (SOP-CE). O Ministério da Educação destinou R$ 50 milhões para investir no novo equipamento.