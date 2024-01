Lula visita o Ceará na próxima semana para formalizar instalação do ITA, anuncia Elmano

O governador Elmano de Freitas anunciou, em live nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (10), a visita do presidente Lula ao Ceará. Ele chega na quinta-feira (18) com o ministro da Educação, Camilo Santana, e o comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno.

Conforme o chefe do Executivo Estadual, o objetivo da visita é fazer o ato formal da instalação do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Base Área de Fortaleza. Não foram informados mais detalhes sobre a visita.

A construção das novas instalações do ITA está sendo projetadas por meio da Superintendência de Obras Públicas (SOP-CE). Segundo Elmano de Freitas, o Ministério da Educação destinou R$ 50 milhões para investir no novo equipamento.

Veja transmissão: