Lula no Ceará: quatro pontos para entender o cenário da segunda visita do presidente em 2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou, nessa quinta-feira (31), em Fortaleza. Em uma visita mais curta do que a prevista anteriormente – quando o petista iria também visitar obras da Transnordestina, em Iguatu –, o presidente irá participar de solenidade no Banco do Nordeste.

Focado no desenvolvimento da região nordestina, o órgão foi central nos dois primeiros mandatos do petista e deve, novamente, ter protagonismo, principalmente devido ao papel que tem em um dos principais redutos do petismo no Brasil.

O evento do qual participa o presidente irá celebrar os 18 anos de criação do Agroamigo e os 25 anos desde o lançamento do Crediamigo - programas de microcrédito também importantes durante a primeira passagem de Lula pela presidência.

Lula chega ao Ceará ainda em um momento em que a discussão sobre a eleição de 2024 em Fortaleza voltou a esquentar, tendo como um dos focos qual será o candidato do PT ao Paço Municipal.

A ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT) lançou a pré-candidatura ao cargo. Outro nome cotado é do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, que está de saída do PDT e tem avaliado para qual partido irá, mas já disse ter preferência por PT ou PSB.

O Diário do Nordeste explica, em quatro pontos, em qual cenário – nacional e, principalmente, local – o presidente Lula chega ao Ceará:

Importância do Banco do Nordeste

O foco da visita de Lula ao Ceará será em comemoração da criação de dois programas de crédito do Banco do Nordeste (BNB), um dos principais órgãos federais voltados ao desenvolvimento desta região – principal reduto eleitoral do presidente.

Programa voltado para o financiamento da agricultura familiar, o Agroamigo irá celebrar 18 anos desde a criação, ocorrida ainda durante o primeiro mandato de Lula no Palácio do Planalto.

A solenidade também irá celebrar os 25 anos do Crediamigo, programa de microcrédito voltado ao empreendedorismo "emblemático" da primeira passagem do presidente Lula pela presidência, aponta Marcos Paulo, professor da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) e da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Marcos Paulo Professor da UVA e da Uece "O Lula apostou muito no financiamento, no microcrédito. Apostou muito no empreendedorismo popular e essa vinda aqui não só coroa, não só demonstra o significado dessa instituição como também o significado das políticas de microcrédito no processo de geração de trabalho e renda, no combate à fome. (...) Ele confirma a importância desse tipo de política no programa da centro-esquerda brasileira, no seu programa de governo e na sua ação concreta como governante"

Doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e professora da Universidade de Fortaleza (Unifor), Mariana Dionísio concorda. "Os programas de microcrédito sempre foram a linha de frente dos discursos para a redução das desigualdades, e o Banco do Nordeste tem conseguido corresponder aos projetos estratégicos, a exemplo do Crediamigo e Agroamigo", cita.

O Banco do Nordeste deve ser ainda uma das fontes de financiamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nos nove estados nordestinos, além de Minas Gerais e Espírito Santo.

A retomada do programa – que irá custear obras de infraestrutura em todo o País – foi lançada no início de agosto, no Rio de Janeiro, por Lula. No total, o BNB irá disponibilizar R$ 11,5 bilhões em crédito para o PAC.

Marcos Paulo aponta que a vinda de Lula a Fortaleza para uma comemoração no BNB ocorre também em um "momento positivo do governo", inclusive em pautas econômicas, pontuadas como "centrais" nesse terceiro mandato do petista pelo pesquisador.

Apesar de ter tidos avanços, como a recente aprovação do arcabouço fiscal — sancionado nessa quinta-feira (31), com dois vetos presidenciais —, outras pautas importantes para o Governo ainda estão em discussão pelo legislativo.

"Está em discussão uma Reforma Tributária, está em discussão também compensação aos municípios por perdas no ICMS e entra em cena agora a lei orçamentária, que vai trazer a segunda fase da Reforma Tributária, ou seja, a reforma do imposto de renda", elenca Marcos Paulo, lembrando que Lula pretende isentar do tributo quem ganha até R$ 5 mil.

Marcos Paulo Professor da UVA e da Uece "Então, ele certamente vai aproveitar um evento desse tamanho, esse momento do governo para passar um recado ao Congresso de que a população, digamos assim, está apoiando o seu programa, as suas ações e que o Congresso Nacional por favor colabore com a agenda que ele tem apresentado, já que o Congresso que saiu das urnas não é tão próximo ao programa de governo do Lula, é um Congresso mais dividido"

Lula pelo Nordeste

A passagem de Lula por Fortaleza, no Ceará, nesta sexta-feira (1º), integra um giro que o presidente faz pelo Nordeste, com passagens por Teresina, no Piauí, e Luís Gomes, no Rio Grande do Norte. Em sua rota, além da homenagem aos 25 anos do Crediamigo, no Ceará, o petista tem agendas focadas em ações de combate à fome, com o lançamento do Brasil sem Fome, e de infraestrutura, dentro do âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Atendendo a uma das demandas mais caras ao PT, o Brasil sem Fome está organizado em três eixos: acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania; segurança alimentar e nutricional, com alimentação saudável da produção ao consumo; e mobilização para o combate à fome. As grandes metas do programa são retirar o Brasil do mapa da fome até 2030 e reduzir a extrema pobreza e a pobreza, com inclusão socioeconômica.

A escolha do Nordeste para lançar o programa não é à toa, ao longo do primeiro semestre, a região foi a mais escolhida para viagens do petista, com 12 passagens até o mês de julho. O destino mais repetido foi Bahia, onde ele esteve cinco vezes.

No Nordeste está o maior número de eleitores do petista. No pleito do ano passado, os nordestinos tiveram papel decisivo na vitória do petista, sendo a região que deu mais votos a ele (69,34%). O hoje presidente ganhou em todos os estados nordestinos. No caso do Ceará, foram quase 70% dos votos. O Piauí, também visitado por ele nesta quinta-feira (31), recebeu 76,83% dos votos.

Professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará, Monalisa Torres aponta esse papel da região. “Foi muito decisiva durante as eleições de 2022 e é de onde saíram forças políticas que não só foram importantes para as eleições de 2022, mas que agora estão tendo o seu trabalho reconhecido nos ministérios. Tem muito nordestino em pastas importantes, a exemplo do próprio Ceará com Camilo Santana”, ressalta.

Na visita ao Piauí, Lula ainda aproveitou para exaltar o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, que tem o cargo cobiçado pelo Centrão. Em entrevista a um jornal piauiense, o petista confirmou que o ministro permanecerá na Pasta.

O professor Marcos Paulo Campos reforça essa importância do Nordeste na própria governabilidade federal citando ex-governadores no comando de ministérios, como Camilo Santana, Wellington Dias e Rui Costa (ex-governador da Bahia).

“Sem falar nas lideranças do Congresso que também passam pelo Nordeste, como líder do Governo, José Guimarães (PT), do Nordeste, temos o Jaques Wagner, no Senado, então, de fato, o Nordeste é fundamental para o Lula, seja pela sua importância eleitoral, seja pela por ser uma região que oferece quadros políticos para o Governo, seja na agenda do combate à fome, é uma agenda que atende muito ao Nordeste, porque temos aqui os maiores bolsões de miséria do país”, aponta.

ITA no Ceará

A perspectiva de uma sede do Instituto Tecnológico da Aeronáutica em Fortaleza está sob análise do governo federal desde o início de agosto, em uma parceria entre os ministérios da Defesa, comandado por José Múcio Monteiro, e o da Educação, Camilo Santana.

Pouco antes da agenda de Lula em Fortaleza nesta sexta-feira, Múcio também desembarca na capital cearense para visitar a Base Aérea de Fortaleza. O local é apontado como o mais adequado para as instalações do instituto.

Na última segunda-feira (28), em entrevista ao Sistema Verdes Mares, Camilo Santana disse que Lula está "empolgado" com a ideia de trazer o ITA para o Ceará, assim como "o ministro Múcio também está empolgado".

Apesar das agendas coincidirem, o presidente Lula não deve participar da visita à Base Aérea em Fortaleza. A informação é da assessoria de imprensa da presidência da República.

As perspectivas sobre a chegada do ITA no Ceará e, portanto, no Nordeste brasileiro são positivas, segundo as projeções de Camilo Santana. "Espero que até o final de setembro ou em outubro o presidente Lula possa oficializar o anúncio", disse.

Por enquanto, a questão segue em fase de estudos — iniciada com o acordo de cooperação técnica assinado entre as pastas de Defesa e Educação no início de agosto. A iniciativa prevê estudos e levantamentos técnicos para definir a estratégia de implantação do campus avançado ou da faculdade de engenharia, incluindo, por exemplo, quais cursos devem ser ofertados na nova sede.

Camilo ressaltou o "grande legado" para o Estado caso a implantação se efetive. "Trazer para o Ceará, para o Nordeste brasileiro. Quando eu era governador, eu lutei muito por isso, porque era importante tirar o ITA apenas da região Sudeste, trazer para o Nordeste", ressaltou.

PT entre Luizianne Lins e Evandro Leitão

Em Fortaleza, Lula também deve se deparar com interesses conflitantes em seu partido. Desde a semana passada, integrantes da sigla — e de outros partidos — têm tomado movimentos públicos de olho nas eleições do ano passado. Na última sexta-feira (25), a ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal, Luizianne Lins (PT), anunciou, oficialmente, a pré-candidatura para 2024.

Em entrevista ao colunista Wagner Mendes, ela disse que tomou a decisão por ter visto "os possíveis candidatos à Prefeitura já se colocando". A parlamentar disse que não chegou a conversar com o governador Elmano de Freitas (PT) sobre o assunto.

Paralelamente, depois de vários convites de petistas — incluindo do governador — e diante de desgaste internos com correligionários do PDT, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), recebeu, do PDT, a autorização para sair do partido. Na última terça-feira (29), ele anunciou oficialmente que está deixando a sigla.

Tanto Luizianne quanto Evandro têm apoio dentro do PT, que defendem suas respectivas candidaturas. No caso do presidente da Alece, um dos principais fiadores de sua candidatura seria o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Além da dupla, os deputados estaduais Larissa Gaspar (PT) e Guilherme Sampaio (PT) também aparecem na disputa interna. Completa a lista o assessor especial do Governo, Artur Bruno (PT).

Mariana Dionísio avalia que os dois nomes mais cotados por petistas são fortes e tradicionais, contudo, há desafios. No caso de Evandro Leitão, ela aponta o “ pouco conhecido pelo grande público”.

“O que pode ser positivo, na medida em que não há histórico de rejeição. É um personagem político agregador, um articulador nato que não teve grande projeção quando o nome estava vinculado à legenda do PDT”, afirma.

“Já Luizianne é uma figura muito mais conhecida, que tende a atrair a atenção do presidente da República por sua incansável defesa durante todo o tempo em que não esteve no poder. Mas, do mesmo modo, há ônus e bônus nessa popularidade, uma vez que ela traz consigo um percentual de rejeição que não se pode desconsiderar”, conclui.

Desde o anúncio de Luizianne, lideranças do PT têm sido cautelosas ao tratar das eleições. Na semana passada, Elmano de Freitas disse estar "satisfeito" com a pré-candidatura da ex-prefeita.

"Tem todo o direito de colocar o nome. Foi uma grande prefeita, (é uma) grande militante do partido dos trabalhadores", ressaltou. Elmano ponderou, no entanto, que Luizianne não deve ser o único nome dentro do PT para a disputa em Fortaleza. "O PT vai contar certamente com grandes nomes e vamos fazer o debate em 2024", acrescentou.

O líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT), seguiu na mesma linha e colocou Luizianne e Evandro Leitão como parte do mesmo time.

"É o time do Lula, é o time do Elmano, é o time do Camilo, é o time que vai ganhar a eleição de Fortaleza", disse ao lado dos dois. "Vamos juntar todos no palanque, em uma construção coletiva que ainda vamos fazer", ressaltou.

Para Monalisa Torres e Marcos Paulo Campos, essa postura de cautela deve ser repetir mesmo com Lula.

“Obviamente que o Lula vai ter um papel nessa articulação. É possível que ele tente conciliar esses lados, há esse esforço por parte do Camilo Santana, que tem prestígio junto ao Lula. Uma das teses defendidas por Camilo é de montar uma aliança que inclua, inclusive, esses nomes insatisfeitos de algumas legendas ex-aliadas, a exemplo do PDT. Há ainda essa movimentação do PT para ampliar os seus quadros trazendo nomes, filiando prefeitos, acho que o Lula vai aprofundar esse movimento do partido”, conclui.