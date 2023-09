O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda nesta sexta-feira (1º), no Ceará. O chefe do Executivo nacional acompanha as comemorações de aniversário de dois programas de microcrédito do Banco do Nordeste, o Crediamigo e o Agroamigo, em Fortaleza. A programação começou às 10 horas, na sede do BNB.

O presidente, porém, chegou à Capital cearense ainda na noite dessa quinta (31). Após os eventos no BNB, Lula irá fazer escala em Juazeiro do Norte, de onde deve seguir para visitar as obras do Túnel Major Sales no Ramal do Apodi.

Primeira visita

A última visita de Lula ao Ceará havia sido no dia 12 de maio deste ano, quando o presidente acompanhou o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), no anúncio da retomada de obras da pasta no País e no lançamento do programa de Escolas de Tempo Integral.

À época, o mandatário visitou a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Johnson, na Capital, e seguiu viagem para o Crato, na Região do Cariri, para assinar o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Atenção Básica.