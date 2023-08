Lula chega ao Ceará para segunda visita em menos de um ano do terceiro mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (31), para a segunda visita ao Ceará em menos de um ano do terceiro mandato à frente do Executivo nacional.

Integram a comitiva presidencial o ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana, e o deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara Federal.

O petista, porém, só deve iniciar sua agenda oficial nesta sexta (1º), quando está prevista participação dele, às 10h, na comemoração de aniversário de dois programas de microcrédito do Banco do Nordeste, o Crediamigo e o Agroamigo.

Em seguida, à tarde, ele seguirá para Juazeiro do Norte, mas, apenas para desembarcar do avião e embarcar em outra aeronave rumo às obras do túnel Major Sales, no Ramal do Apodi, em Rio Grande do Norte.

Inicialmente, a ideia era que Lula também visitasse Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, para visitar as obras da ferrovia Transnordestina, mas esta programação "ocorrerá em outra oportunidade", segundo informou o deputado federal José Guimarães (PT).

Primeira visita

A última visita de Lula ao Ceará foi no dia 12 de maio deste ano, quando o presidente acompanhou o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), no anúncio da retomada de obras da pasta no País e no lançamento do programa de Escolas de Tempo Integral.

Legenda: O presidente Lula visitou uma escola de Tempo Integral de Fortaleza na primeira visita do terceiro mandato Foto: Ismael Soares/SVM

À época, o mandatário esteve na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Johnson, na Capital, e seguiu viagem para o Crato, na Região do Cariri, para assinar o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Atenção Básica.