Veja lista dos principais concursos aplicados na primeira semana de agosto de 2025

A primeira semana de agosto conta com o andamento de diversos concursos públicos pelo País. Entre as oportunidades, se destacam certames de carreiras fiscais e da segurança pública, com remunerações almejadas de até R$ 15 mil.

Também foram aplicadas provas para pessoas que não concluíram os estudos na idade certa.

Veja os principais concursos em andamento:

TCU:

As provas objetivas e discursiva do concurso público do Tribunal de Contas da União (TCU) foram aplicadas no último domingo (3). O certame oferta 40 vagas para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo (TEFC), com salário inicial de R$ 15.128,26.

Entre as atribuições do cargo de TEFC, estão atividades administrativas e logísticas de apoio às competências institucionais do TCU.

Nesta sexta-feira (8), serão divulgados os gabaritos preliminares definitivos da prova objetiva. A lista será disponibilizada no site do Cebraspe. Já a divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva será feita no fim do mês, no dia 29.

A segunda etapa consiste em curso de formação, de caráter eliminatório, realizado em Brasília. Todas as etapas, incluindo as avaliações presenciais, ocorreram na capital federal.

PMCE

O concurso público da Polícia Militar do Ceará (PMCE), cujas provas foram aplicadas ainda em julho, se encaminha para a sua segunda etapa neste mês de agosto. O resultado oficial das provas objetivas e a lista de aprovados foram divulgadas na última quarta-feira (6), pela Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece).

O concurso da PMCE teve mais de 50 mil candidatos inscritos. Ao todo, são ofertadas mil vagas para o cargo de soldado, com mais 500 vagas de cadastro de reserva. Desse total, 80% das vagas será voltada para ampla concorrência, enquanto 20% será para negros e pardos.

O salário inicial é de R$ 5.568,64.

Além das provas objetivas, os candidatos serão avaliados em mais quatro etapas: exame de saúde, avaliação psicológica, teste de aptidão física (TAF), e investigação social.

ENCCEJA 2025

Também no último domingo (3), foram aplicadas as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025. O exame oferece uma oportunidade para quem não concluiu os estudos na idade apropriada obter a certificação do ensino fundamental ou médio.

O edital do certame prevê as datas de todos os passos da prova, realizada pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A divulgação do gabarito costuma acontecer até o 10º dia útil após a aplicação da prova. Ou seja, em 15 de agosto.

Conforme a organização do exame, o prazo de divulgação permite que os participantes confiram as respostas corretas das questões e façam uma estimativa do próprio desempenho.

Já o resultado individual do Encceja 2025 será disponibilizado pelo Inep no dia 15 de dezembro. A partir dessa data, será possível verificar oficialmente as notas obtidas e confirmar se os critérios para certificação foram alcançados. Do total de participantes, cerca de 114 mil buscam a certificação do ensino fundamental, e outros 630 mil o diploma do ensino médio.