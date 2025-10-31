Diário do Nordeste
Flávio Dino, ministro do STF, que acionou PF para investigar repasse milionários de emendas Pix

PontoPoder

Dino aciona PF para investigar uso de R$ 694 milhões repassados por emendas Pix; entenda

Emendas parlamentares individuais de transferência especial estão sob investigação

Redação 24 de Agosto de 2025
Entrada do Tribunal de Contas da União

Papo Carreira

Concurso TCU: saiba quando sai o gabarito oficial da prova

Os candidatos nomeados e empossados serão lotados no TCU, em Brasília (DF)

Redação 03 de Agosto de 2025
médica dando atestado

Ser Saúde

TCU arquiva denúncia sobre norma que força médicos a usar plataforma do CFM para atestados

A medida era criticada por gerar insegurança sobre o sigilo dos pacientes

Redação 28 de Julho de 2025
Imagem de um prédio do Tribunal de Contas da União (TCU)

Negócios

Governo pagou R$ 4,4 bilhões a mais de 275 mil falecidos entre 2016 e 2025, aponta TCU

Foram identificados problemas estruturais que comprometem a confiabilidade dos dados e permitem pagamentos indevidos

Redação 23 de Julho de 2025
Fachada do Tribunal de Contas da União

Papo Carreira

Concurso TCU: inscrições para certame com salário de R$ 15 mil terminam nesta terça-feira (17)

Candidatos inscritos devem pagar a taxa de inscrição até sexta-feira (20)

Redação 17 de Junho de 2025
Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2024 com a presença de autoridades e convidados no Centro de Eventos do Ceará

PontoPoder

XIII Seminário de Prefeitos 2025 celebra mobilização e diálogo pela melhoria dos serviços públicos

Encontro de gestores terá série de debates

Redação 12 de Junho de 2025
Jéssica Welma, editora e colunista de Política, conduz painel no Seminário de Prefeitos

PontoPoder

XIII Seminário de Prefeitos 2025 debate os avanços da transparência no poder público

Pesquisa dos Tribunal de Contas mostra avanços nos indicadores e dados estatísticos

Redação 10 de Junho de 2025
Fachada do TCU, em Brasília. Na imagem, o prédio do órgão público junto da placa de identificação

Papo Carreira

TCU abre concurso público com salário de mais de R$ 15 mil e 40 vagas imediatas; veja edital

Provas do certame acontecem em agosto

Redação 23 de Maio de 2025
Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto

Negócios

Governo desmente informação de que fraude do INSS chegaria a R$ 90 bilhões

TCU ressalta que quantia corresponde ao montante analisado pelo órgão

Redação 09 de Maio de 2025
Imagem do atendimento no posto da Previdência Social, com cliente na fila e funcionários ao fundo, destacando a importância do serviço social no Brasil.

Negócios

Presidente do INSS determina bloqueio de novos descontos para empréstimos consignados

Instituto ainda recebeu prazo de 15 dias para informar como será feito o ressarcimento das vítimas de fraude

Paulo Roberto Maciel* 08 de Maio de 2025
