Emendas parlamentares individuais de transferência especial estão sob investigação
Os candidatos nomeados e empossados serão lotados no TCU, em Brasília (DF)
A medida era criticada por gerar insegurança sobre o sigilo dos pacientes
Foram identificados problemas estruturais que comprometem a confiabilidade dos dados e permitem pagamentos indevidos
Candidatos inscritos devem pagar a taxa de inscrição até sexta-feira (20)
Encontro de gestores terá série de debates
Pesquisa dos Tribunal de Contas mostra avanços nos indicadores e dados estatísticos
Provas do certame acontecem em agosto
TCU ressalta que quantia corresponde ao montante analisado pelo órgão
Instituto ainda recebeu prazo de 15 dias para informar como será feito o ressarcimento das vítimas de fraude