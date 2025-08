Concurso TCU: saiba quando sai o gabarito oficial da prova

Foram aplicadas, nesse domingo (3), as provas objetivas e discursiva do concurso público do Tribunal de Contas da União (TCU) para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo (TEFC).

O certame oferta 40 vagas para provimento imediato, além de formação de cadastro de reserva de 20 vagas. O salário inicial é de R$ 15.128,26, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os testes fazem parte da primeira etapa concurso, sendo divididos da seguinte forma: provas objetivas (com 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos) e uma prova discursiva, que inclui duas questões e uma peça técnica. Ambas as provas são de caráter eliminatório e classificatório.

A segunda etapa consiste em curso de formação, de caráter eliminatório, realizado em Brasília. Todas as etapas, incluindo as avaliações presenciais, ocorreram na capital federal.

DIVULGAÇÃO DE GABARITOS

A divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas será realizada no dia 8 deste mês.

Já a divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva será feita no final do mês, no dia 29.

PARTICIPANTES

Para participar, foi necessário possuir certificado de conclusão do ensino médio, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Entre as atribuições do cargo estão atividades administrativas e logísticas de apoio às competências institucionais do TCU.

O concurso prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (10%) e para candidatos negros (20%), conforme a legislação vigente.

Técnico Federal de Controle Externo

A função de Técnico Federal de Controle Externo se divide nas áreas de atividade: Controle Externo e Apoio Técnico e Administrativo.

O que faz?

Ocupantes da função de Técnico Federal de Controle Externo devem desempenhar todas as atividades de nível intermediário do TCU. Também há diferenças de atividades dependendo da área de atuação. Veja detalhes abaixo:

Controle Externo

instruir e examinar documentos, informações e processos de natureza técnica ou administrativa que lhe sejam distribuídos;

auxiliar na execução de trabalhos de fiscalização em suas diversas modalidades, nas unidades e áreas sujeitas à jurisdição do TCU;

preparar e conferir expedientes, correspondências, documentos e comunicações processuais;

efetuar o cálculo de débitos em processos de controle externo e administrativos e das quotas referentes aos Fundos de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

instruir e examinar processos de controle externo de menor complexidade, relativos a contas, atos sujeitos a registro e fiscalização de atos e contratos;

atuar, com a devida autorização da chefia de gabinete, na análise e formulação das relações de processos a serem submetidas a julgamento pelo TCU;

coletar e analisar dados e informações, bem como desenvolver, implantar e utilizar algoritmos e modelos para detecção de anomalias e predição de resultados que deem suporte às atividades de controle externo a cargo do TCU;

prestar suporte administrativo e operacional necessários ao desenvolvimento das atividades das unidades técnicas e gabinetes de autoridades; e

executar outras tarefas de apoio ao controle externo determinadas por sua chefia.

Apoio Técnico e Administrativo