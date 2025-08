Veja lista de concursos e seleções com inscrições abertas em agosto de 2025

Agosto chegou com diversas oportunidades para quem busca mudar de carreira profissional ou uma vaga no serviço público. Neste mês, há seleções e concursos públicos com inscrições abertas tanto no Ceará como em outros estados do Brasil. As remunerações iniciais são um atrativo, com valores que podem chegar até R$ 11 mil.

Veja as oportunidades

CPMR

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), empresa veiculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), divulgou edital de concurso público com vagas para Fortaleza. Ao todo, são 115 oportunidades para os cargos de Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências.

As inscrições abrem na segunda-feira (4) e poderão ser feitas até 2 de setembro, através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora. Os salários variam de R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48 conforme o cargo. A carga horária é de 40 horas semanais.

>> Confira o edital

Crefito - 6ª Região

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sexta Região (Crefito - 6ª Região), no Ceará, está com inscrições abertas para concurso com três vagas destinadas ao cargo de Agente Fiscal, nos níveis médio e superior. Também há oportunidades para o cargo de Auxiliar Administrativo, porém, estas são exclusivas do cadastro de reserva.

As inscrições seguem até o dia 14 de agosto no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). As taxas de inscrição são de R$ 40 e R$ 61.

Os salários variam entre R$ 3,1 mil e R$ 4.608. A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para 28 de setembro.

>> Confira o edital

Prefeitura de Limoeiro do Norte

A Prefeitura de Limoeiro do Norte está com 41 vagas abertas para processo seletivo para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. As inscrições são para profissionais de nível médio e seguem até domingo (3).

Os interessados podem se inscrever por meio do site do Instituto Consulpam, organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 95. A remuneração é de R$ 3.036.

>>Confira o edital

Prefeitura de Ipaporanga

A Prefeitura de Ipaporanga estendeu o prazo das inscrições do concurso público com 130 vagas até 6 de agosto. Os interessados podem se inscrever no site do Instituto Consulpam, a banca realizadora.

No certame, há cargos para as escolaridades fundamental, médio, médio com ensino técnico e ensino superior. Os salários podem chegar a R$ 10 mil.

Confira os editais completos:

>>> Edital Nº 001/2025

>>> Edital Nº 002/2025

>>> Edital Nº 003/2025

>>> Edital Nº 004/2025

SOP-CE

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE) publicou edital de processo seletivo simplificado que oferece 61 vagas temporárias e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.414,28 a R$ 8 mil, a depender da função.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de agosto, por meio do site da banca organizadora, o Idecan.

SEE-MG

Em Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Educação oferta 13,7 mil vagas para compor os quadros da pasta — além de formar cadastro de reserva. Do total das vagas, 10,1 mil serão para o cargo de professor da Educação Básica; mil para especialista em Educação Básica; 72 para analista educacional; 13 para inspetor escolar; 357 para analista de Educação Básica; 38 para técnico da Educação e 2 mil para assistente técnico de Educação Básica.

Todos os cargos são no nível 1. As remunerações variam conforme o cargo escolhido, podendo ser entre R$ 2,7 mil e R$ 6,9 mil.

As inscrições já estão abertas e seguem até 21 de agosto, pelo site da Consultoria e Planejamento em Administração Pública (Consulplan).

>> Confira o edital

USP

A Universidade de São Paulo (USP) tem quatro editais do concurso público com 26 vagas na carreira de Técnico-Administrativo em Educação do Quadro Permanente. Os salários variam de R$ 6.027,72 a R$ 11.334,47, com carga horária a ser definida pela Unidade de Ensino ou do Órgão de Administração da USP.

As inscrições começam às 12h do dia 11 de agosto e vão até as 12h do dia 9 de setembro, exclusivamente pelo site da Fuveste.

Confira os editais completos:

>>> Edital 56/2025

>>> Edital 59/2025

>>> Edital 60/2025

>>> Edital 61/2025

Prefeitura de Santos

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, está com três editais de concursos públicos com inscrições em agosto. A seleção oferta 61 vagas e forma cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior completo.

Os salários variam de R$ 2.799,21 a R$ 11.421,06, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 968 por regime de trabalho de 20 a 40 horas por semana.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 25 de agosto, pelo site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), responsável pelo certame.

Confira os editais completos:

>>> Edital 40/2025

>>> Edital 41/2025

>>> Edital 42/2025

Sefaz-SE

A Secretaria da Fazenda de Sergipe (Sefaz) realiza concurso público com dez vagas imediatas e 40 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de auditor fiscal tributário, e os salários podem chegar até R$ 22,5 mil.

Interessados devem se inscrever pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), até 20 de agosto. A taxa única custa R$ 200.

>>> Confira o edital

As provas serão aplicadas no dia 28 de setembro, em Aracaju.