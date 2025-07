Casa dos Ventos lança programa de estágio com vagas em Fortaleza e São Paulo; saiba mais

A Casa dos Ventos, empresa brasileira de energia renovável, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026, com oportunidades para as unidades de Fortaleza e São Paulo.

Podem se candidatar estudantes com previsão de formatura até 2027, com domínio do pacote Google Workspace e, preferencialmente, com inglês avançado. A carga horária será de 30 horas semanais.

Interessados podem se inscrever até 30 de agosto, pela plataforma Gupy. As vagas também podem ser acompanhadas na seção de Carreira do site da empresa.

Áreas de atuação

As vagas contemplam diferentes áreas da companhia. Segundo a empresa, os estagiários terão a oportunidade de participar de projetos, trabalhar em iniciativas multidisciplinares e interagir diretamente com as lideranças.

Ainda conforme a Casa dos Ventos, o programa de estágio é estruturado para acelerar o aprendizado e o desenvolvimento, com planos de desenvolvimento personalizados, capacitações contínuas, feedbacks regulares e incentivo ao protagonismo. O objetivo é preparar os estagiários para assumirem posições estratégicas no futuro.