Sessão desta terça (5) tinha uma pauta cheia, com 25 processos sob análise; contudo, maioria acabou sem definição
Há vagas com salários que chegam a R$ 10 mil
Oportunidades são para cargos como bibliotecário, motorista, engenheiro e professor
Amaro Pereira conquistou 7,7 mil votos, o equivalente a 91,9% dos votos válidos — esse percentual, inclusive, foi o maior registrado no Ceará para a eleição de um prefeito
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Uma das vítimas acordou ainda no local, enquanto o segundo foi encaminhado a uma unidade de saúde
Homem conhecido como "Da Morte" era líder de um grupo atuante em Poranga, Ipaporanga e Ararendá, no Ceará
O juiz de Direito definiu a pena de 15 anos de reclusão, a qual o acusado deve começar a cumprir em prisão domiciliar
Outras três pessoas foram acusadas pelo homicídio. Uma delas morreu no presídio e as outras duas estão foragidas