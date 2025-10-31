Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

TRE-CE

PontoPoder

Com 9 prefeitos na mira, TRE-CE adia julgamentos envolvendo gestores municipais; saiba quais

Sessão desta terça (5) tinha uma pauta cheia, com 25 processos sob análise; contudo, maioria acabou sem definição

Luana Barros 05 de Agosto de 2025
Pessoa preenchendo resposta de questão de múltipla escolha em uma folha de teste de papel

Papo Carreira

Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (28)

Há vagas com salários que chegam a R$ 10 mil

Redação 28 de Julho de 2025
Imagem de uma praça com uma igreja no centro de uma cidade de tamanho médio, cercada por casas residenciais com telhados de cerâmica vermelha, e áreas verdes ao redor, sob céu claro.

Papo Carreira

Prefeitura de Ipaporanga (CE) realiza concurso com 130 vagas e salários de até R$ 10 mil; confira

Oportunidades são para cargos como bibliotecário, motorista, engenheiro e professor

Paulo Roberto Maciel* 09 de Julho de 2025
O prefeito reeleito de Ipaporanga, Amaro Pereira, do PT

PontoPoder

Em Ipaporanga, prefeito, vice e vereadores eleitos são todos do PT

Amaro Pereira conquistou 7,7 mil votos, o equivalente a 91,9% dos votos válidos — esse percentual, inclusive, foi o maior registrado no Ceará para a eleição de um prefeito

Igor Cavalcante 29 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Ipaporanga?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Ipaporanga?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Vaquejada no interior do Ceará

Ceará

Dois homens ficam inconscientes após serem atingidos por cavalo durante vaquejada em Ipaporanga

Uma das vítimas acordou ainda no local, enquanto o segundo foi encaminhado a uma unidade de saúde

Redação 03 de Junho de 2024
polícia civil

Segurança

Chefe de organização criminosa do Sertão de Crateús é preso no Rio de Janeiro

Homem conhecido como "Da Morte" era líder de um grupo atuante em Poranga, Ipaporanga e Ararendá, no Ceará

Redação 21 de Outubro de 2022
Fórum Clovis Bevilaqua

Segurança

Fazendeiro é absolvido e filho é condenado a prisão por encomendar morte de agricultor no Ceará

O juiz de Direito definiu a pena de 15 anos de reclusão, a qual o acusado deve começar a cumprir em prisão domiciliar

Messias Borges 02 de Dezembro de 2021
Fórum Clovis Bevilaqua

Segurança

Fazendeiro e filho vão a julgamento por acusação de encomendarem assassinato no Interior do Ceará

Outras três pessoas foram acusadas pelo homicídio. Uma delas morreu no presídio e as outras duas estão foragidas

Redação 29 de Novembro de 2021
1 2 3