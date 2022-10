Chefe de organização criminosa do Sertão de Crateús é preso no Rio de Janeiro

Carlos Roberto Bezerra Rodrigues, de 26 anos, foi detido na manhã desta sexta-feira (21), em Itaboraí, no Rio de Janeiro, suspeito de chefiar uma organização criminosa atuante em Poranga, Ipaporanga e Ararendá, cidades do Sertão de Crateús, no Ceará.

Também conhecido como "Da Morte", o homem é investigado por ser o mandante de, pelo menos, cinco assassinatos na região, além de envolvimento com o tráfico de drogas e latrocínio.

A Polícia Civil também aponta que o suspeito é o principal responsável pelas recentes brigas entre grupos criminosos no município de Poranga e adjacências. Os conflitos são motivados pela disputa territorial do tráfico de drogas.

Ordens de crimes para o Ceará

Apesar de estar morando longe e ser um foragido da Justiça, "Da Morte" seguia mandado ordens para o grupo criminoso, o que o fez ser localizado pela inteligência da Polícia Civil do Ceará em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Após a captura, as autoridades realizam agora as tratativas para o recambiamento dele. Ele deverá ser ouvido no Ceará, onde responderá pelos crimes cometidos.