Suspeita de estelionato em aluguel de casas de veraneio é presa em Maracanaú

Uma mulher foi presa nessa quarta-feira (19) no bairro Timbó, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, suspeita de ser a autora de um golpe envolvendo o aluguel de casas de veraneio em Sergipe.

Marília Gabriela da Silva, de 30 anos, se passava pelo proprietário do imóvel através de um anúncio falso e o alugava para outras pessoas. As vítimas identificam o golpe somente no momento em que iam se hospedar.

A prisão dela se deu por força de um mandado de prisão expedido pela Comarca de Propriá (SE). O cumprimento da ação judicial ocorreu após diligências da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e da Polícia Civil de Sergipe.

Foram apreendidos três identidades, papel-moeda utilizado para a confecção de RGs, dois cartões de banco e quatro celulares.

A suspeita foi autuada por estelionato e falsificação de documentos públicos na Delegacia Metropolitana de Maracanaú. A Justiça decidirá em audiência de custódia se ela irá cumprir a pena no Ceará ou em Sergipe.