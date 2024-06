Dois homens ficam inconscientes após serem atingidos por cavalo durante vaquejada em Ipaporanga

Dois homens foram atingidos por um cavalo durante uma vaquejada realizada em Ipaporanga, cidade no Interior do Ceará, no último domingo (2). O evento "1º Pega de Boi na Moita" ocorreu na Fazenda Prazeres, na localidade Alto dos Prazeres.

Com início às 8h, o evento prometia um prêmio de R$ 1,5 mil ao primeiro lugar e R$ 1 mil para quem ficasse entre a 2ª até a 7ª posição. Em vídeo registrado pelo fotógrafo Diego Barroso, é possível ver o momento em que um cavalo colide com dois homens que estavam na plateia, acompanhando a vaquejada.

O homem que vestia azul acordou ainda no local, mas o de vermelho precisou ser encaminhado para o Hospital de Ipaporanga. Ele foi posteriormente levado à Crateús e está esperando encaminhamento para o município de Sobral, a fim de realizar um exame. Nesta segunda-feira (3), ele já está consciente.

O evento, organizado por "Osiel e Família", também contava com a presença de Emerson Cantor.