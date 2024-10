Em Ipaporanga, prefeito, vice e vereadores eleitos são todos do PT

Do Executivo ao Legislativo, a cidade de Ipaporanga terá, a partir de 1º de janeiro do próximo ano, todos os seus representantes políticos do mesmo partido. Quando a apuração chegou ao fim no município, a cerca de 350 km de Fortaleza, o Partido dos Trabalhadores (PT) apareceu como único vitorioso nas urnas.

A sigla conseguiu reeleger o prefeito da cidade, Amaro Pereira, e o vice-prefeito, Cleoto Bezerra. Além da chapa majoritária, todos os nove vereadores eleitos neste ano também são petistas.

Amaro e Cleoto conquistaram 7,7 mil votos, o equivalente a 91,9% dos votos válidos — esse percentual, inclusive, foi o maior registrado no Ceará para a eleição de um prefeito. A dupla derrotou Cleiton Bebeu e João Bruno, ambos de União Brasil, que obtiveram 678 votos, 8,04% do total.

Em conversa com o PontoPoder, Amaro Pereira disse esperar que a boa votação garanta mais oportunidades para Ipaporanga.

“Temos um diálogo importantíssimo com o governador Elmano, com o ministro Camilo, uma parceria muito forte, com muitos convênios. E agora o resultado da nossa eleição vai proporcionar mais força e mais portas abertas para a nossa cidade” Amaro Pereira (PT) Prefeito reeleito de Ipaporanga

O petista atribui o bom resultado à “confiança” que foi ganhando da população ao longo do primeiro mandato. “Enfrentamos as dificuldades junto do povo, a nossa marca é sempre o diálogo para entender o que as pessoas esperam do serviço público”, afirmou.

O político disse que, com a campanha deste ano, conseguiu conversar com toda a população e ouvir demandas prioritárias. “Como a gente vive no Interior, com o solo quente, a água sempre é uma das prioridades. Então, esse problema da água é algo que sempre tem, mas é um desafio que vamos encontrar a solução”, completou.

Veja a lista dos vereadores eleitos em Ipaporanga:

Elivelson Rodrigues (PT) — 992 votos

Valdery Cavalcante (PT) — 973 votos

Elicia de Paula (PT) — 810 votos

Michelle Barroso (PT) — 631

Tintim Bonfim (PT) — 630 votos

Manoel Cândido (PT) — 593 votos

Manoel Alves (PT) — 543 votos

João Paulo (PT) — 507 votos

Além dos eleitos, o suplente no município, Manoel Santana, que recebeu 405 votos, também é do Partido dos Trabalhadores.

Já todos os candidatos para a Câmara Municipal que não foram eleitos são do União Brasil. O mais bem votado foi Danilo de Araújo (União), com 436 votos. Os outros candidatos derrotado, somados, tiveram pouco mais de 100 votos.

Antônio Calixto (União) — 33 votos

Denis Mendes (União) — 31 votos

Ana Márcia Cavalcante (União) — 29 votos

Gracinha Severiano (União) — 12 votos

São João do Jaguaribe

O caso de Ipaporanga guarda semelhança com o de outro municípios cearense: São João do Jaguaribe. Conforme contou o PontoPoder, os eleitores da cidade elegeram o prefeito Raimundo Cesar (PSD), o vice Dalenio Augusto (PSD) e mais nove vereadores, todos do PSD.

No caso de São João do Jaguaribe, o que chamou atenção é que o político era o único candidato majoritário na cidade, e a disputa pelas nove vagas no Legislativo envolvia apenas 10 postulantes.

À época, em entrevista à reportagem, ele rechaçou qualquer influência na oposição da cidade para ser o único candidato à Prefeitura.

“Talvez por conta de todo esse avanço na cidade que a minha candidatura foi única, não foi falta de democracia, foi muito pela democracia, mais do que qualquer outra coisa” Raimundo Cesar (PSD) Prefeito reeleito de São João do Jaguaribe

O mandatário também comentou sobre outro fato curioso na eleição da cidade: o pleito teve dez candidatos a vereador para as nove vagas no legislativo. Todos os concorrentes são do PSD, correligionários do prefeito.

“Tínhamos, neste mandato, três vereadores de oposição. Dois deles, por aclamação, vieram para o nosso grupo. Não foi por opressão, foi por achar que o trabalho está sendo bem feito. Então ficou só um vereador na oposição, onde eu não posso interferir, mas eles devem ter achar que nosso trabalho está bom, porque também não quiseram lançar candidato”, concluiu.