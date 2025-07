Prefeitura de Ipaporanga (CE) realiza concurso com 130 vagas e salários de até R$ 10 mil; confira

A Prefeitura de Ipaporanga, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas para concurso público com quatro editais e oportunidades divididas entre as escolaridades fundamental, médio, médio com ensino técnico e ensino superior.

No total, o certame tem 130 vagas e prevê cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 10 mil. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de julho no site do Instituto Consulpam, a banca organizadora.

Para participar do concurso, é necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 60 para nível fundamental; R$ 90 para o médio, e R$ 130 para superior. O boleto está disponível no mesmo site da inscrição.

Confira os editais completos

>>> Edital Nº 001/2025

>>> Edital Nº 002/2025

>>> Edital Nº 003/2025

>>> Edital Nº 004/2025

Cargos e etapas

O concurso municipal oferece vagas para diferentes postos de trabalho, entre eles: Assistente Social, Bibliotecário, Cozinheiro, Educador Físico, Eletricista, Engenheiro (agrônomo, civil e elétrico), Farmacêutico, Motorista, Psicólogo e Pedagogo.

Em todos os quatro editais, está escrito que a prova objetiva acontecerá no dia 14 de setembro. Os horários estão divididos em dois turnos:

Entre 8h e 11h da manhã para os cargos de nível superior;

Entre 14 e 17h para os de nível fundamental e médio.

Para o cargo de Motorista (categoria AB, ou D) e Operador de Máquinas Pesadas, há a necessidade de uma prova prática no dia 12 de outubro. Para o primeiro posto, somente serão convocados os três primeiros colocados na prova objetiva. Já no segundo, apenas o primeiro colocado será chamado para realizar o exame.

Os candidatos para integrar a Guarda Municipal também deverão passar por uma avaliação psicológica, a ser realizada no dia 22 de novembro, e um teste de aptidão física, marcado para um dia depois, em 23 de novembro.

Cronograma

Inscrições: Até 20 de julho

Divulgação dos pedidos de inscrição: 22 de julho

Aplicação das provas objetivas: 14 de setembro

Resultado das provas objetivas: 8 de outubro

Convocação para prova prática (somente para os cargos de Motorista AB, e categoria D, Operador de Máquinas Pesadas): 10 de outubro

Prova prática: 12 de outubro

Prova de títulos (Somente para cargos de nível superior): Entre 27 e 29 de outubro

Avaliação psicológica: 22 de novembro

Teste de aptidão física: 23 de novembro

Resultado final: 24 de dezembro

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari