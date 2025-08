Resultado oficial da prova do Concurso PMCE é divulgado nesta quarta (6); veja que horas

O resultado oficial da prova objetiva da 1ª Etapa do concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE) será divulgado nesta quarta-feira (6). Conforme o cronograma do concurso, a divulgação deve ocorrer após às 17h por comunicado da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece).

Nesta quarta, também serão divulgados:

Gabaritos oficiais definitivos (após recursos);

Resultado da prova da 1ª Etapa do Concurso com a situação de cada candidato;

Grade definitiva de respostas do candidato, em comparação ao gabarito oficial definitivo.

Concurso da PMCE

O concurso da PMCE teve mais de 50 mil candidatos inscritos. Ao todo, são ofertadas mil vagas para o cargo de soldado, com mais 500 vagas de cadastro de reserva. Desse total, 80% das vagas será voltada para ampla concorrência, enquanto 20% será para negros e pardos.

O salário inicial é de R$ 5.568,64.

Etapas do concurso

Além das provas objetivas, os candidatos serão avaliados em mais quatro etapas:

