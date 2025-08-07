Sistema Verdes Mares abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em agosto; veja cargos
Entre os benefícios ofertados estão plano de saúde, vale-transporte, vale-gás, e seguro de vida
O Sistema Verdes Mares está com inscrições abertas de processo seletivo simplificado para a contratação de pessoas com deficiência (PcDs) neste mês de agosto.
As vagas são para os cargos de motorista, técnico de manutenção, programador e consultor de vendas.
Como benefícios, a empresa oferece: plano de saúde, vale-transporte, vale-gás, vale-alimentação, seguro de vida, remuneração por desempenho, plano odontológico, auxílio-creche, Gympass, além de licença parental estendida.
Como se inscrever?
Os interessados devem se candidatar a uma das vagas enviando currículo e laudo de homologação PcD para o e-mail recrutamento@svm.com.br.
Segundo o Sistema Verdes Mares, além das vagas disponíveis no momento, os candidatos com deficiência serão integrados a um banco de talentos para futuras seleções de acordo com o perfil profissional.