Sistema Verdes Mares abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em agosto; veja cargos

O Sistema Verdes Mares está com inscrições abertas de processo seletivo simplificado para a contratação de pessoas com deficiência (PcDs) neste mês de agosto.

As vagas são para os cargos de motorista, técnico de manutenção, programador e consultor de vendas.

Como benefícios, a empresa oferece: plano de saúde, vale-transporte, vale-gás, vale-alimentação, seguro de vida, remuneração por desempenho, plano odontológico, auxílio-creche, Gympass, além de licença parental estendida.

Veja também Papo Carreira AgSUS abre concurso com 130 vagas e remuneração de até R$ 16 mil; saiba como se inscrever Papo Carreira IFPE abre concurso público com 100 vagas para professor e salários de até R$ 13,2 mil

Como se inscrever?

Os interessados devem se candidatar a uma das vagas enviando currículo e laudo de homologação PcD para o e-mail recrutamento@svm.com.br.

Segundo o Sistema Verdes Mares, além das vagas disponíveis no momento, os candidatos com deficiência serão integrados a um banco de talentos para futuras seleções de acordo com o perfil profissional.