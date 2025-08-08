Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Rede de hospitais realiza mutirão com 100 vagas de emprego em Fortaleza

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, porteiro e camareira

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Hospital da Rede Oto
Legenda: Os selecionados atuarão nas unidades da rede Oto
Foto: Divulgação

A Rede de hospitais privados Oto vai realizar um mutirão de emprego voltado para profissionais com experiência nas áreas de higienização e hotelaria hospitalar. Serão ofertadas 100 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais, porteiro e camareira.

O evento acontece na próxima terça-feira (12), na sede do Sistema Nacional de Emprego (Sine) do bairro Antônio Bezerra, de 14h às 16h30. 

Para participar, é necessário apresentar certificado de conclusão do ensino fundamental, e comprovar o mínimo de seis meses de experiência na área. Os interessados devem apresentar documento de identificação com foto e currículo impresso

Os candidatos serão atendidos por ordem de chegada, com cadastro e triagem feitos no local. 

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Sistema Verdes Mares abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em agosto; veja cargos

teaser image
Papo Carreira

AgSUS abre concurso com 130 vagas e remuneração de até R$ 16 mil; saiba como se inscrever

Hospitais

Os selecionados atuarão nas unidades da rede Oto, composta pelos hospitais Oto Aldeota, Oto Meireles e Oto Santos Dumont. Segundo e empresa, a expectativa é atrair candidatos comprometidos e que desejem fazer parte de uma estrutura hospitalar que preza pela excelência no atendimento.

Serviço:

Mutirão de Vagas – Rede Oto

Data: 12/08 (terça-feira)

Horário: 14h às 16h30

Local: Sine do Antônio Bezerra - Rua Demétrio Menezes, 3750

 

Assuntos Relacionados
Hospital da Rede Oto
Papo Carreira

Rede de hospitais realiza mutirão com 100 vagas de emprego em Fortaleza

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, porteiro e camareira

Redação
Há 32 minutos
Provas de concurso público
Papo Carreira

Veja lista dos principais concursos aplicados na primeira semana de agosto de 2025

Também foram aplicadas provas para pessoas que não concluíram os estudos na idade certa

Redação
08 de Agosto de 2025
Sistema Verdes Mares
Papo Carreira

Sistema Verdes Mares abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em agosto; veja cargos

Entre os benefícios ofertados estão plano de saúde, vale-transporte, vale-gás, e seguro de vida

Redação
07 de Agosto de 2025
Jaleco com emblema do SUS
Papo Carreira

AgSUS abre concurso com 130 vagas e remuneração de até R$ 16 mil; saiba como se inscrever

Os salários oferecidos variam de R$ 4.000 a R$ 16.663,50

Redação
07 de Agosto de 2025
Imagem de uma prova de concurso para matéria sobre Site do resultado do concurso PMCE passa por instabilidade nesta quarta (6)
Papo Carreira

Site do resultado do concurso PMCE passa por instabilidade nesta quarta (6)

Resultado estava previsto para ser divulgado após às 17h

Beatriz Rabelo
06 de Agosto de 2025
Fachada do campus IFPE Recife
Papo Carreira

IFPE abre concurso público com 100 vagas para professor e salários de até R$ 13,2 mil

As oportunidades exigem nível superior e contemplam 38 áreas de formação

Renato Bezerra
06 de Agosto de 2025
Imagem da farda da polícia militar para matéria sobre resultado oficial da prova do Concurso PMCE é divulgado nesta quarta (6) veja que horas
Papo Carreira

Resultado oficial da prova do Concurso PMCE é divulgado nesta quarta (6)

Candidatos selecionados receberão salário inicial de R$ 5,5 mil

Beatriz Rabelo
06 de Agosto de 2025
foto de candidatos realizando prova de concurso
Papo Carreira

CNU 2025: Ceará é o terceiro estado no Nordeste com mais inscrições no 'Enem dos Concursos'

O certame registrou 761.528 inscrições, com candidatos de todos os estados brasileiros

Raísa Azevedo
05 de Agosto de 2025
Prova de concurso
Papo Carreira

Prefeitura de São João do Jaguaribe abre concurso público com salários de até R$ 11 mil

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 25 de agosto

Renato Bezerra
05 de Agosto de 2025
Carteira de Trabalho
Papo Carreira

Empresa de segurança promove feirão com 300 vagas de emprego na Grande Fortaleza

Evento acontece nesta quarta-feira (6) no CISPIE Eusébio

Redação
05 de Agosto de 2025
Fachada do TCU. Concurso deve divulgar gabarito oficial hoje
Papo Carreira

Que horas sai o gabarito do Concurso TCU? Veja cronograma

Provas objetivas e discursiva foram aplicadas no último domingo (3)

Renato Bezerra
05 de Agosto de 2025
Estagiários Vivo
Papo Carreira

Com vagas no Ceará, Vivo abre mais de 130 vagas para Programa de Jovem Aprendiz

Podem se candidatar jovens entre 14 e 21 anos

Redação
05 de Agosto de 2025
Imagem de uma pessoa fazendo prova, para matérias de com vagas em Fortaleza, Concurso CPRM abre inscrições para vagas com salários de até R$ 10 mil
Papo Carreira

Com vagas em Fortaleza, Concurso CPRM abre inscrições para vagas com salários de até R$ 10 mil

Provas serão aplicadas em 13 capitais brasileiras

Redação
04 de Agosto de 2025
Imagem de uma mulher fazendo um concurso para matéria sobre prefeitura de Fortaleza abre concurso para professores substitutos em áreas específicas
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre concurso para professores substitutos em áreas específicas

Prova será realizada no dia 31 de agosto

Redação
04 de Agosto de 2025
Candidatos durante uma prova
Papo Carreira

CNU 2025: faltando 2 meses para a prova, veja pontos de atenção do edital

A primeira etapa do certame acontece em 5 de outubro

Renato Bezerra
04 de Agosto de 2025
Curso Centec
Papo Carreira

Instituto Centec abre mais de 2 mil vagas para cursos gratuitos no CE; veja detalhes

As aulas ocorrerão nas modalidades presencial e EAD

Redação
04 de Agosto de 2025
Pessoa feminina escrevendo em documentos na mesa, focada na tarefa, em ambiente de escritório.
Papo Carreira

Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (4)

As vagas são para diferentes níveis de escolaridade

Paulo Roberto Maciel*
04 de Agosto de 2025
Entrada do Tribunal de Contas da União
Papo Carreira

Concurso TCU: saiba quando sai o gabarito oficial da prova

Os candidatos nomeados e empossados serão lotados no TCU, em Brasília (DF)

Redação
03 de Agosto de 2025
Na imagem, registro de marcação de gabarito em teste
Papo Carreira

Quando sai o gabarito da prova do Encceja 2025? Veja datas importantes do teste

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos acontece neste domingo (3)

Redação
03 de Agosto de 2025
Candidatos fazendo prova em uma sala de aula
Papo Carreira

Encceja 2025: com provas neste domingo (3), veja como consultar local de prova e outras informações

Além do local de prova, o Diário do Nordeste preparou um guia de como consultar os horários, o que levar e o que é proibido no dia do exame

Redação
02 de Agosto de 2025