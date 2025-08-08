Rede de hospitais realiza mutirão com 100 vagas de emprego em Fortaleza
As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, porteiro e camareira
A Rede de hospitais privados Oto vai realizar um mutirão de emprego voltado para profissionais com experiência nas áreas de higienização e hotelaria hospitalar. Serão ofertadas 100 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais, porteiro e camareira.
O evento acontece na próxima terça-feira (12), na sede do Sistema Nacional de Emprego (Sine) do bairro Antônio Bezerra, de 14h às 16h30.
Para participar, é necessário apresentar certificado de conclusão do ensino fundamental, e comprovar o mínimo de seis meses de experiência na área. Os interessados devem apresentar documento de identificação com foto e currículo impresso.
Os candidatos serão atendidos por ordem de chegada, com cadastro e triagem feitos no local.
Os selecionados atuarão nas unidades da rede Oto, composta pelos hospitais Oto Aldeota, Oto Meireles e Oto Santos Dumont. Segundo e empresa, a expectativa é atrair candidatos comprometidos e que desejem fazer parte de uma estrutura hospitalar que preza pela excelência no atendimento.
Serviço:
Mutirão de Vagas – Rede Oto
Data: 12/08 (terça-feira)
Horário: 14h às 16h30
Local: Sine do Antônio Bezerra - Rua Demétrio Menezes, 3750