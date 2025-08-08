Rede de hospitais realiza mutirão com 100 vagas de emprego em Fortaleza

A Rede de hospitais privados Oto vai realizar um mutirão de emprego voltado para profissionais com experiência nas áreas de higienização e hotelaria hospitalar. Serão ofertadas 100 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais, porteiro e camareira.

O evento acontece na próxima terça-feira (12), na sede do Sistema Nacional de Emprego (Sine) do bairro Antônio Bezerra, de 14h às 16h30.

Para participar, é necessário apresentar certificado de conclusão do ensino fundamental, e comprovar o mínimo de seis meses de experiência na área. Os interessados devem apresentar documento de identificação com foto e currículo impresso.

Os candidatos serão atendidos por ordem de chegada, com cadastro e triagem feitos no local.

Hospitais

Os selecionados atuarão nas unidades da rede Oto, composta pelos hospitais Oto Aldeota, Oto Meireles e Oto Santos Dumont. Segundo e empresa, a expectativa é atrair candidatos comprometidos e que desejem fazer parte de uma estrutura hospitalar que preza pela excelência no atendimento.

Serviço:

Mutirão de Vagas – Rede Oto

Data: 12/08 (terça-feira)

Horário: 14h às 16h30

Local: Sine do Antônio Bezerra - Rua Demétrio Menezes, 3750