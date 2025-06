Vestibular do ITA 2026: inscrições para vagas em SP e CE estão abertas até 13 de julho

As inscrições para o vestibular 2026 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) seguem abertas até o dia 13 de julho. As provas serão aplicadas em 25 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, em outubro deste ano.

Ao todo, o processo conhecido como um dos mais difíceis do Brasil oferta 180 vagas para Cursos de Graduação em Engenharia, com duração de cinco anos. Há possibilidade de ingresso na unidade de São José dos Campos, em São Paulo, e no novo campus avançado em construção, em Fortaleza.

Das vagas disponíveis, 144 são destinadas à ampla concorrência e mais 36 para candidatos autodeclarados negros ou pardos, através do sistema de cotas.

Para participar, é necessário ser brasileiro nato, ter completado 24 anos até 31 de dezembro de 2026 e não ser casado.

As inscrições, conforme o edital, devem ser feitas exclusivamente pela internet. Após o preenchimento do requerimento de inscrição, o candidato deverá imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) e pagar taxa de inscrição de R$ 195. O período para solicitar isenção já foi encerrado.

Cursos disponíveis

Atualmente, o ITA oferece 6 cursos de graduação no campus de São José dos Campos:

Engenharia Aeronáutica

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica-Aeronáutica

Engenharia Civil-Aeronáutica

Engenharia de Computação

Engenharia Aeroespacial

Além dessas opções, os futuros aprovados também podem estudar no campus de Fortaleza:

Engenharia de Sistemas

Engenharia de Energia

Na prática, cada curso é dividido em duas etapas: nos dois primeiros anos, os alunos passam por uma formação básica comum. A partir do terceiro ano, escolhem a especialidade.

Próximas etapas do vestibular

A seleção do ITA é formada por três etapas. A primeira fase, o Exame de Escolaridade, acontece no dia 5 de outubro e conta com 48 questões objetivas de Matemática, Física, Química e Inglês. O limite é de cinco horas de realização.

Já a segunda fase será realizada entre 28 e 31 de outubro, com provas dissertativas das mesmas disciplinas, além de redação e questões de Português. São quatro horas em cada um dos dias.

Os endereços dos locais de realização das provas, salas e número de inscrição serão publicados na página do Vestibular do ITA a partir do dia 29 de setembro.

A última etapa é uma inspeção de saúde, quando se avaliará as condições de saúde dos candidatos, compreendendo exames clínicos, de imagem e laboratoriais, inclusive toxicológicos.

O ITA faz parte do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) da Aeronáutica, e os alunos podem optar por seguir ou não a carreira militar.