ITA Ceará: veja fotos do andamento das obras quatro meses após o início da construção ser autorizado

Quatro meses após a autorização para o início da construção do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), no Ceará, em setembro de 2024, as obras estão adiantadas em relação ao cronograma estabelecido. A informação foi da em solenidade realizada nesta segunda-feira (27), que marcou o avanço para a segunda etapa, com a reforma de edificações já existentes na Base Aérea de Fortaleza e implantação de infraestrutura viária, elétrica e hidrossanitária.

No evento, o Governo do Estado do Ceará e o Ministério da Educação (MEC) assinaram convênio para repasse de R$ 104 milhões destinados a essa segunda fase da implantação do campus. A previsão é que todas as etapas, assim como a contratação de professores e a aquisição de equipamentos, estejam finalizadas no final de 2026 para que os estudantes tenham aulas a partir de 2027.

Confira, abaixo, fotos que mostram como está o andamento das obras.

