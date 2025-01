Concurso para professores do ITA Fortaleza terá 90 vagas; docentes farão treinamento em Harvard

O concurso para professores que atuarão na sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza deverá ter cerca de 90 vagas. A informação foi dada pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, na tarde desta segunda-feira (27), durante a assinatura da ordem de serviço para implementação da segunda etapa do campus ITA no Ceará. Conforme já adiantado pelo Diário do Nordeste neste mês, o edital do concurso deve ser lançado até a metade de 2025.

De acordo com Damasceno, “o número a ser atingido é em torno de 90 professores”. Na quarta-feira (29), ele terá uma reunião com a titular do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, para tratar sobre a abertura do certame.

Em paralelo, o Tenente-Brigadeiro explicou que o ITA está preparando os locais de moradia desses profissionais na capital cearense. “Estamos com um gesto importante, buscando os apartamentos, casas que temos em Fortaleza para fazer uma reforma, para que quando eles cheguem em Fortaleza tenham um bom local para morar”, completou.

Formação em Harvard

O Tenente-Brigadeiro Damasceno também acrescentou que tão logo esses professores sejam selecionados, “eles partem para Harvard para fazer uma pós-formação nessas duas áreas de (Engenharia de) Energias e (Engenharia de) Sistemas. São cursos inéditos no Brasil, com a formação dos nossos professores bem acima do que temos na média da América Latina, sem falar do resto do mundo”.

Essa formação, informa o diretor interino do ITA Fortaleza, coronel aviador Tony Gleydson Barbosa Costa, faz parte de um convênio já existente com o Ministério da Educação (MEC). Os militares também ressaltaram que, além dos cursos de graduação, a sede em Fortaleza também sediará a pós-graduação para os alunos formados em São José dos Campos (SP).

Sobre o concurso, ele reiterou a informação já repassada ao Diário do Nordeste pela presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, de que ele precisa estar na Lei Orçamentária Anual (LOA), que ainda será votada no Congresso Nacional. Somente após esse trâmite é que o Ministério da Gestão poderá oficializar as definições.

Conforme apurado pelo Diário do Nordeste em dezembro de 2024, os responsáveis ​​pela obra do ITA Fortaleza apresentaram à Prefeitura de Fortaleza – devido à necessidade de flexibilização de intervenções urbanísticas na obra – uma estimativa da quantidade de profissionais e alunos que o campus deve ter. Segundo o documento, até 2033, a unidade deve contar com 200 alunos, 100 professores e cerca de 150 ou 200 profissionais de apoio (administrativo, educacional e técnico).

Para 2027, ano previsto para iniciar o funcionamento da unidade e o acolhimento presencial dos alunos na capital cearense, a projeção registrada no documento é de ter 50 estudantes e 20 professores.