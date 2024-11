Quase 40% dos aprovados para 2ª fase do ITA são de Fortaleza; veja os próximos passos

Os próximos quatro dias serão intensos para os candidatos a uma vaga no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Nesta semana, ocorre a 2ª fase do vestibular 2025 da instituição, com um bom resultado para Fortaleza: os inscritos na cidade representam quase 40% dos participantes de todo o Brasil nessa etapa.

Ao todo, segundo a lista oficial divulgada pelo ITA, 773 pessoas foram aprovadas na 1ª fase. Destas, 292 são de Fortaleza, o equivalente a 37,8% do todo. Na primeira etapa, a cidade também havia tido o maior número de inscritos no país.

A cidade deve receber, em 2027, o primeiro campus do ITA fora da sede, em São José dos Campos, em São Paulo. Já no vestibular 2025, o edital previu novas vagas para o ITA Ceará, divididas entre os cursos de Engenharia de Energias Renováveis (25 vagas) e Engenharia de Sistemas (25 vagas).

Dos 773 candidatos que realizarão as provas nesta semana, 615 são da ampla concorrência, 145 se inscreveram na cota racial (autodeclarados negros) e 13 são treineiros.

Veja o resultado por cidade:

Fortaleza (CE ) - 292

São José dos Campos (SP) - 167

Rio de Janeiro (RJ) - 78

São Paulo (SP) - 45

Brasília (DF) - 37

Curitiba (PR) - 25

Goiânia (GO) - 25

Belo Horizonte (MG) - 17

Teresina (PI) - 15

Campinas (SP) - 11

Recife (PE) - 9

Porto Alegre (RS) - 9

Vitória (ES) - 8

Belém (PA) - 7

Londrina (PR) - 6

Florianópolis (SC) - 5

Salvador (BA) - 5

Natal (RN) - 4

Ribeirão Preto (SP) - 3

Manaus (AM) - 2

Campo Grande (MS) - 2

São José do Rio Preto (SP) - 1

Como é a 2ª fase do ITA?

A segunda fase do certame envolve quatro dias de provas dissertativas, com 4 horas de duração cada (das 13h às 17h), sendo:

05/11 - 10 questões de Matemática;

06/11 - 10 questões de Química;

07/11 - 10 questões de Física;

08/11 - 15 questões objetivas de Português e Redação (25 a 35 linhas)

As questões dissertativas poderão ser respondidas com caneta de corpo transparente e tinta preta, lápis ou lapiseira, no Caderno de Soluções. Não é permitido usar corretivo.

Em Fortaleza, as provas ocorrem no Colégio Militar de Fortaleza, no bairro Aldeota. O fechamento dos portões ocorrerá às 12h30, considerando o Horário Oficial de Brasília.

Quando sai o resultado do vestibular?

A divulgação preliminar das médias obtidas na 2ª fase está prevista para o dia 4 de dezembro. Após os recursos, a divulgação do resultado consolidado e a lista de candidatos habilitados e classificados para a 3ª Fase (Inspeção de Saúde) ocorrerá em 19 de dezembro.

Por fim, a apresentação e a chamada para a 3ª Fase, de caráter eliminatório, deve ser em 12 de janeiro de 2025, em São José dos Campos. O resultado desta etapa está previsto para 30 de janeiro.

Quem passa para a 3ª Fase?

Conforme o edital, os candidatos serão considerados reprovados se em pelo menos uma das matérias da 2ª Fase (Matemática, Física, Química e Português) obtiverem notas inferiores a 4, na escala de 0 (zero) a 10 (dez).

A média geral será composta pelas notas das quatro matérias da 2ª Fase, que representarão, cada uma, 20% da média. Os 20% restantes correspondem à média da 1ª Fase.

Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem média geral igual ou superior a 5 e tenham atingido, pelo menos, a nota 4, em cada disciplina.

O vestibular ITA 2025 oferta 180 vagas, sendo 144 para a ampla concorrência e outras 36 aos cotistas autodeclarados negros. A classificação limite para a habilitação para a 3ª Fase será de 288 na ampla concorrência, e de 72 na cota racial.

Quanto tempo dura o curso no ITA?

Os Cursos de Graduação em Engenharia no ITA têm duração de 5 anos. Os dois primeiros constituem o Curso Fundamental, com conteúdos básicos de Engenharia, e os três últimos correspondem aos Cursos Profissionais, específicos para cada especialidade de Engenharia.

As especialidades de Engenharia oferecidas pelo ITA são Aeroespacial, Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, de Computação, Eletrônica, Mecânica-Aeronáutica, Sistemas e Energia. Os alunos do Curso de Graduação recebem gratuitamente, durante todo o curso, ensino e alimentação.