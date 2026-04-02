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Palmeiras x Grêmio: veja jogo ao vivo e com imagens

Confronto coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos neste início de Brasileirão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:25)
Jogada

O Palmeiras recebe o Grêmio nesta quinta-feira (2), em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv, Premiere e também via streaming no YouTube (GE TV).

Situação das equipes

O Palmeiras chega embalado e busca manter a liderança do Brasileirão. A equipe comandada por Abel Ferreira vive grande fase, com sequência positiva e bons resultados recentes na competição.

Já o Grêmio tenta reagir após derrota na rodada anterior. O time gaúcho vinha de uma sequência invicta, mas acabou sendo superado fora de casa e agora mira recuperação para subir na tabela.

Prováveis escalações

Palmeiras
Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Allan; Arias e Flaco López.

Grêmio
Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Pérez (Noriega), Arthur e Monsalve (Nardoni); Amuzu, Carlos Vinícius e Enamorado.

Arbitragem
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

O confronto coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos neste início de Brasileirão: o Palmeiras defendendo a ponta da tabela e o Grêmio buscando recuperação na competição.

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