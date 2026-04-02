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Mozart: "Foi um empate com sabor de vitória"

O técnico do Ceará celebrou o empate em 1 a 1 do Ceará contra a Ponte Preta, fora de casa

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 10:58)
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O técnico Mozart, do Ceará, avaliou o empate em 1 a 1 com a Ponte Preta, nesta quarta-feira (1º), fora de casa, como positivo na Série B do Campeonato Brasileiro, pelas circunstâncias da partida: a expulsão do volante Lucas Lima no 1º tempo. Apesar disso, o comandante pontuou que o cartão vermelho foi uma decisão errada da arbitragem, que prejudicou o Vovô.

Com o resultado, o Ceará ocupa a 10ª colocação na Série B, com dois pontos. A equipe volta a campo no sábado (4), quando enfrenta o Cuiabá fora de casa.

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