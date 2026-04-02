Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta (2)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta, 2 de abril de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:34)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA (2)
Champions League Feminina
- 13h45 – Barcelona (F) x Real Madrid (F) – ESPN 4 e Disney+
- 16h00 – Lyon (F) x Wolfsburg (F) – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro – Série A
- 19h00 – Santos x Remo – Sportv e Premiere
- 19h00 – Chapecoense x Atlético-MG – Premiere
- 21h30 – Palmeiras x Grêmio – Globo, ge tv e Premiere
- 21h30 – RB Bragantino x Flamengo – Globo e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h00 – São Bernardo x Operário-PR – Premiere
Campeonato Argentino
- 20h30 – Talleres x Boca Juniors – ESPN e Disney+
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