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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta, 2 de abril de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:34)
Jogada
Legenda: O meia colombiano Jhon Arias é um dos principais reforços do Palmeiras para 2026
Foto: Cesar Greco / Palmeiras

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA (2)

Champions League Feminina

  • 13h45 – Barcelona (F) x Real Madrid (F) – ESPN 4 e Disney+
  • 16h00 – Lyon (F) x Wolfsburg (F) – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro – Série A

  • 19h00 – Santos x Remo – Sportv e Premiere
  • 19h00 – Chapecoense x Atlético-MG – Premiere
  • 21h30 – Palmeiras x Grêmio – Globo, ge tv e Premiere
  • 21h30 – RB Bragantino x Flamengo – Globo e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h00 – São Bernardo x Operário-PR – Premiere

Campeonato Argentino

  • 20h30 – Talleres x Boca Juniors – ESPN e Disney+
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