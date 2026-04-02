Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta (2)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA (2)

Champions League Feminina

13h45 – Barcelona (F) x Real Madrid (F) – ESPN 4 e Disney+

16h00 – Lyon (F) x Wolfsburg (F) – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro – Série A

19h00 – Santos x Remo – Sportv e Premiere

19h00 – Chapecoense x Atlético-MG – Premiere

21h30 – Palmeiras x Grêmio – Globo, ge tv e Premiere

21h30 – RB Bragantino x Flamengo – Globo e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

19h00 – São Bernardo x Operário-PR – Premiere

Campeonato Argentino