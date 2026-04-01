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Ceará atualiza situação médica de Vina, Zanocelo e de outros atletas; veja boletim

Equipe enfrenta a Ponte Preta em jogo da segunda rodada da Série B

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:19)
Jogada
Legenda: Vina, meia-atacante do Ceará.
Foto: Kid Júnior/SVM

O Ceará divulgou novo boletim médico nesta quarta-feira (1). O Alvinegro não terá cinco jogadores à disposição para o duelo diante da Ponte Preta. As equipes se enfrentam em duelo da segunda rodada da Série B, no Estádio Moisés Lucarelli. Veja detalhes aqui.

O Alvinegro está em 10º lugar na tabela da Segundona, com dois pontos somados. 

VEJA BOLETIM MÉDICO:

  • Dieguinho e Vina: em transição;
  • Ronald: em tratamento com a fisioterapia por causa de lesão na parte posterior da coxa esquerda;
  • Pedro Henrique: iniciou período de trabalho físico em campo, ainda sem contato com a bola; 
  • Zanocelo: trata lesão articular no tornozelo direito e estiramento ligamentar no joelho direito.
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