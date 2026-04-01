Ceará atualiza situação médica de Vina, Zanocelo e de outros atletas; veja boletim

O Ceará divulgou novo boletim médico nesta quarta-feira (1). O Alvinegro não terá cinco jogadores à disposição para o duelo diante da Ponte Preta. As equipes se enfrentam em duelo da segunda rodada da Série B, no Estádio Moisés Lucarelli. Veja detalhes aqui.

O Alvinegro está em 10º lugar na tabela da Segundona, com dois pontos somados.

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