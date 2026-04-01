Fifa altera horário de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo
A mudança segue a padronização dos horários do torneio
A partida entre Brasil e Haiti, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, teve seu horário ajustado pela FIFA. Inicialmente prevista para 22 horas, a partida foi confirmada para às 21h30 (horário de Brasília) no dia 19 de junho, na Filadélfia, nos Estados Unidos.
A mudança segue a padronização dos horários do torneio, que contará com jogos distribuídos em diferentes faixas ao longo do dia, levando em consideração os fusos das cidades-sede.
Jogo importante na caminhada brasileira
O duelo contra o Haiti será o segundo compromisso da Seleção Brasileira no Grupo C, que ainda conta com Marrocos e Escócia. A equipe estreia no dia 13 de junho contra os marroquinos e encerra sua participação na fase inicial no dia 24, diante dos escoceses.
A partida contra os haitianos pode ser decisiva para encaminhar a classificação às fases eliminatórias, dependendo do resultado na estreia.
Detalhes da partida
📅 Data: 19 de junho de 2026
🕙 Horário: 22h (de Brasília)
📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
🏆 Competição: Copa do Mundo 2026 – fase de grupos
A Seleção Brasileira chega como cabeça de chave e favorita à classificação, mas terá desafios importantes diante de adversários que vivem bom momento internacional.