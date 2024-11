FCF remarca conselho técnico do Cearense 2025 para deliberar sobre fórmula e outros detalhes

Com a divulgação do calendário do futebol brasileiro para 2025, a Federação Cearense de Futebol remarcou o conselho técnico do Campeonato Cearense para esta quinta-feira (14), às 9 horas. No evento serão discutidos os detalhes do próximo Estadual.

A tendência é que a competição mantenha o formato de 2024, utilizando 11 datas, mas os dez participantes podem deliberar sobre possíveis mudanças. A CBF reservou 16 datas para os campeonatos estaduais, o que dá margem para alguma alteração. A final, no entanto, não poderá passar de 26 de março.

Além disso, serão discutidos outros detalhes do regulamento, como prazo para inscrição de atletas e a quantidade máxima de jogadores que cada equipe poderá inscrever.

Marcado para ocorrer no hotel Mareiro, o conselho técnico deveria ter sido realizado em 6 de novembro, mas foi adiado porque a FCF esperava a definição da CBF quanto ao período dos estaduais.

Em 2025, dois debutantes vão disputar a divisão principal do Campeonato Cearense: Tirol e Cariri. Além deste último, Barbalha e Iguatu representam o interior do Estado, enquanto a região metropolitana de Fortaleza terá Horizonte e Maracanã como representantes. Pela capital, além dos tradicionais Ceará, Fortaleza e Ferroviário, estão no certame Floresta e Tirol.

O Sistema Verdes Mares é detentor dos direitos de transmissão do Campeonato Cearense 2025 e fará a cobertura completa de todos os eventos referentes à competição em seus veículos.